إنزو فرنانديز يستعد لتقديم طلب انتقال رسمي مع تحديد تشيلسي سعراً فلكياً للاعب المستهدف من ريال مدريد
لاعب وسط يستهدف الرحيل عن ستامفورد بريدج
وفقًا لبرنامج التلفزيون الإسباني إل تشيرينغيتو، يستعد فرنانديز لتقديم طلب انتقال رسمي لفرض انتقال ضخم هذا الصيف. ويُقال إن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أصبح أكثر خيبة أمل تدريجيًا بعدما استُبعد من قائمة تشيلسي لمباراة الفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي على بورت فايل. وبعد أن فُرض عليه إيقاف داخلي، سيغيب الأرجنتيني أيضًا عن مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز الحاسمة هذا الأسبوع أمام مانشستر سيتي.
الإحباط بسبب التغييرات الإدارية
اتخذت الإدارة العليا للبلوز إجراءات تأديبية بحق لاعب الوسط عقب مقابلات نارية انتقد فيها بشدّة قرار إقالة إنزو ماريسكا. وخلال هذه الجلسات، أثار الأرجنتيني أيضاً الشكوك حول مستقبله على المدى الطويل من خلال إطلاق تلميحات بشأن انتقال محتمل إلى مدريد.
وعبّر فرنانديز عن حيرته للمُذيع المكسيكي TUDN بشأن التوجه التكتيكي الأخير للنادي، قائلاً: «لا أفهم الأمر. أحياناً توجد أشياء نحن كلاعبين لا نفهمها، كيف وبأي طريقة يحاولون إدارة الأمور. من الواضح أنها كانت مغادرة آلمتنا كثيراً، خاصة في منتصف الموسم، فهي تقطع كل شيء. كانت لدينا هوية. لقد منحنا نظاماً، رغم أنه، كما هي حال كرة القدم، أحياناً تكون الأمور جيدة وأحياناً سيئة. لكنه كان دائماً يمتلك هوية واضحة جداً عندما يتعلق الأمر بالتدريب واللعب».
وكيل يدافع عن تصريحات مدريد
في حين عاقب البلوز اللاعب بسبب مقابلاته، حاول ممثله التقليل من شأن الاقتراحات بأن الانتقال إلى إسبانيا مُدبَّر سلفاً. ويؤكد خافيير باستوري أن تعلق موكله بمدينة مدريد كان ثقافياً بحتاً، وليس ازدراءً مهنياً موجهاً إلى لندن.
ودفاعاً عن تصريحات لاعب الوسط المثيرة للجدل، قال باستوري: «عندما أخبره المدرب، تقبّل الأمر لأنه شخص محترف للغاية، وهو دائماً ملتزم بالكامل أينما كان ويحترم القرارات، لكننا لا نفهم العقوبة لأنه لا يذكر أي نادٍ ولا يقول إنه يريد الرحيل عن تشيلسي، بل على العكس تماماً. هو يذكر مدريد فقط، المدينة، لأنه سُئل أي مدينة أوروبية يود أن يعيش فيها يوماً ما، فقال مدريد بسبب اللغة، لأنها تشبه بوينس آيرس، ولأنه أمر منطقي — فمن الطبيعي أن يقول ذلك أرجنتيني — وأيضاً بسبب الثقافة والطقس. لكنه في أي لحظة لا يقول إنه يريد مغادرة تشيلسي أو لندن».
عقبة التقييم أمام لوس بلانكوس
على الرغم من رغبة اللاعب في الرحيل، تؤكد صحيفة ذا صن أن تشيلسي وضع سعراً صادماً قدره 130 مليون جنيه إسترليني للاعب الوسط من أجل حماية استثماره الأولي. ويظل البلوز في موقع تفاوضي قوي، إذ إن لاعب بنفيكا السابق مرتبط بعقد في ستامفورد بريدج حتى عام 2032. ويتعين على مدريد الآن أن يقرر ما إذا كان مستعداً لتلبية هذا التقييم لضم هدفه طويل الأمد في خط الوسط.