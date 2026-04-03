"إنزو فرنانديز تجاوز الحدود!" ليام روزينيور يستبعد لاعب الوسط بسبب تعليقاته حول انتقاله إلى ريال مدريد، في الوقت الذي يوجه فيه مدرب تشيلسي الغاضب انتقاداته إلى مارك كوكوريلا

ورغم أن فرنانديز كان محورًا أساسيًا في خط وسط «البلوز»، إلا أن الجهاز الفني وإدارة النادي شعروا بضرورة اتخاذ إجراء. ولم يتم اتخاذ هذا القرار بمفردهم، بل اتفق المديرون الرياضيون وملاك النادي على ضمان الالتزام بالمعايير الداخلية بغض النظر عن مكانة اللاعب أو قيمته السوقية. وأكد المدير الفني أنه رغم بقاء الباب مفتوحًا أمام الفائز بكأس العالم، إلا أن العقوبة كانت ضرورية لحماية أجواء الفريق.

قال روزينيور: "تحدثت مع إنزو قبل ساعة. كنادٍ لكرة القدم، لن يكون متاحاً لمباراة الغد أو مباراة مانشستر سيتي الأحد المقبل. لقد تم تجاوز الحدود فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه. أكنّ أقصى درجات الاحترام لإنزو كشخص وكلاعب، وهو يشعر بالإحباط لأنه يريدنا أن ننجح. تعليقات إنزو ومقابلة كوكوريلا تنبع من ذلك. إنها تنبع من نية حسنة حيث يريدون أن ينجح النادي.

"أولاً، أكنّ أقصى درجات الاحترام لإنزو كشخصية وكشخص وكلاعب. إنه محبط لأنه يريدنا أن ننجح. فيما يتعلق بالقرار، الأمر لا يتعلق بي أنا فقط، أو بالمديرين الرياضيين، أو الملاك، أو اللاعبين، فنحن متفقون في قرارنا. الباب ليس مغلقاً أمام إنزو. إنها عقوبة. يجب حماية الثقافة، وفي هذا الصدد، تم تجاوز الحدود. حتى في إيفرتون، لم يكن هناك نقص في الالتزام في أدائه. أما فيما يتعلق بالتحدث نيابة عنه، وما يريده ومستقبله، فليس من شأني التحدث عن ذلك."