إنزو فرنانديز إلى باريس سان جيرمان؟ نجم البلوز قد يغادر بشكل مفاجئ إذا فشل تشيلسي في حجز مكانه في دوري أبطال أوروبا
تصفيات دوري أبطال أوروبا هي المفتاح
وفقًا لصحيفة L'Équipe الفرنسية، أصبح فرنانديز هدفًا طويل الأمد لباريس سان جيرمان. يسعى بطل أوروبا الحالي بنشاط وراء اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، مستشعرًا فرصة محتملة في حالة خسارة تشيلسي للمنافسة الأوروبية النخبوية. انضم الأرجنتيني من بنفيكا في يناير 2023 مقابل 121 مليون يورو، وعلى الرغم من أن عقده يستمر حتى يونيو 2032، إلا أن العملاق الفرنسي يمتلك القوة المالية اللازمة لاختبار عزيمة تشيلسي.
يرتبط خطر الخروج المفاجئ بشكل كبير بالنجاح المحلي. بعد 29 جولة، يحتل البلوز المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، متعادلاً مع ليفربول صاحب المركز السادس. والأهم من ذلك، أنه لا يزال متأخراً بثلاث نقاط فقط عن أستون فيلا ومانشستر يونايتد في السباق على المراكز الأربعة الأولى. سيكون فقدان مكان في المسابقة الموسم المقبل بمثابة ضربة مالية كبيرة للبلوز بالنظر إلى عاداته في الإنفاق الكبير في السنوات الأخيرة، مما قد يجبره على السماح للأرجنتيني بالرحيل إذا جاء عرض مناسب.
التغييرات الإدارية ومطالب العقود الجديدة
لا يزال لاعب خط الوسط عنصراً أساسياً تحت قيادة المدرب الجديد ليام روزينيور. ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن اللاعب كان منزعجاً في البداية من التغييرات التي طرأت على مقاعد البدلاء في بداية العام، حيث كان يربطه علاقة وثيقة بالمدرب السابق إنزو ماريسكا. تزامنت هذه الفترة الانتقالية مع تكهنات مكثفة بشأن التزامه طويل الأمد تجاه النادي اللندني.
ومما زاد الأمور تعقيدًا التغيير الأخير في تمثيله. فقد انضم إلى وكالة جديدة تضم نجم باريس سان جيرمان السابق خافيير باستوري والوكيل المعروف ماتياس تورانزو. بعد موسم رائع، سارع ممثلوه إلى إعلان نواياهم للنادي، سعيًا إلى الحصول على عقد أفضل. على الرغم من أن اللاعب الجنوب أمريكي يتقاضى راتبًا مرتفعًا، إلا أن فريقه يشعر أن أدائه يستحق شروطًا جديدة.
إحصائيات بارزة وسط الاهتمام الأوروبي
وقد دعم مطالبه بأداء استثنائي على أرض الملعب هذا الموسم. في 42 مباراة في جميع المسابقات - بما في ذلك 28 في الدوري، وثماني في أوروبا، وأربع في كأس الاتحاد الإنجليزي، واثنتان في كأس الاتحاد الإنجليزي - سجل 11 هدفًا وثماني تمريرات حاسمة على مدار 3331 دقيقة. وهو يحتل حاليًا المرتبة الأولى بين زملائه في الفريق من حيث الفرص التي صنعها والتمريرات الناجحة.
بينما يتصدر باريس سان جيرمان السباق القاري، يُقال أيضًا إنه معجب بريال مدريد الإسباني القوي. ومن المثير للاهتمام أن التقارير تشير إلى أنه أقل اهتمامًا بالانتقال إلى الدوري الفرنسي مقارنة بانتقال محتمل إلى البرنابيو. على الرغم من ذلك، لا يزال النادي مسترخيًا تمامًا بشأن الوضع، ويؤكد بقوة أنه لا ينوي بيع لاعبه الثمين.
روزينيور يحاول جاهداً الاحتفاظ بنجمه
كان روزينور واضحًا تمامًا بشأن رغبته في الاحتفاظ بنجم خط الوسط. وفي معرض تعليقه على شائعات الانتقال، صرح المدير الفني مؤخرًا: "هذا لا يعني لي شيئًا. عندما تكون لاعبًا من الطراز العالمي، ستكون هناك دائمًا تكهنات لا يمكنك التحكم فيها". ومن الواضح أنه يعتبر اللاعب حجر الزاوية في رؤيته التكتيكية طويلة المدى.
وأضاف المدرب الإنجليزي: "إنه لاعب في تشيلسي. إنه مهم جدًا بالنسبة لي. أعتقد أننا سنتمتع بعلاقة جيدة جدًا، وآمل أن تكون علاقة ناجحة على المدى القصير والطويل". مع استضافة تشيلسي لنيوكاسل يونايتد في مباراته الحاسمة المقبلة في الدوري، من الضروري سد فارق النقاط الثلاث. إن ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا أمر بالغ الأهمية لإرضاء فريق من هذا المستوى ومنع رحيله.
