زهيرة عادل

سيموني إنزاجي ينافس "الأفضل إعلاميًا" لكن كابوس قبل 20 عامًا يلاحق جورج جيسوس .. المرشحون لخلافة هيرفي رينارد في المنتخب السعودي بين القبول والرفض

تقييم للخماسي المرشح لخلافة رينارد في قيادة المنتخب السعودي بكأس العالم 2026..

تريد مثالًا حيًا عن النتائج الكارثية لـ"المكابرة" .. انظر لحال الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل والمنتخب الوطني الأول حاليًا قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الصيف المقبل.

فمنذ أكتوبر 2025 حيث نهاية مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 – وربما حتى قبل ذلك – والإعلام والنقاد الرياضيون يطالبون بضرورة إقالة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لكن في كل مرة كان يخرج المسحل علينا مؤكدًا: "رينارد مدربنا في المونديال ولا نفكر في رحيله"!

والآن "أتت القشة التي قصمت ظهر البعير"، فخسارة "ودية" أمام منتخب مصر برباعية نظيفة، ضمن المرحلة الثالثة من إعداد الأخضر للمونديال، أقامت الدنيا ولم تقعدها في الوسط الرياضي السعودي.

والجديد في هذا الشأن، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقوم بتقييم عمل رينارد خلال الودية المقبلة أمام صربيا، مع احتمالات مفتوحة سواء الاستقرار على قيادته للصقور الخضر في كأس العالم 2026 أو الرحيل حاليًا والتعاقد مع مدرب جديد على الفور.

وسط كل ذلك خرج بعض الإعلاميين الرياضيين بترشحياتهم لخلفاء رينارد، منها ما هو منطقي ومنها ما هو صعب إلى حدٍ ما، فدعونا في السطور التالية نقيم تلك الخيارات..


  • ما هي الاقتراحات؟

    على طاولة الاتحاد السعودي لكرة القدم لم تخرج أي تقارير تتحدث عن أسماء مرشحة لخلافة رينارد، ربما هناك عمل خلف الكواليس لم يخرج للعلن بعد، وإن كان وفقًا لفكر مجلس ياسر المسحل فلا بدلاء بالفعل للفرنسي وسيكمل مهمته حتى كأس العالم 2026.

    لكن إعلاميًا، تكفل البعض بطرح بعض الأسماء على مجلس ياسر المسحل من باب تسهيل وتسريع الخطوات في ظل ضيق الوقت.

    أبرز من رشحوا بعض الأسماء، كان الإعلامي الرياضي إبراهيم العنقري الذي اختار السعودي سعد الشهري؛ المدير الفني للاتفاق، البرازيلي بريكليس شاموسكا؛ المدير الفني للتعاون، واليوناني جورجوس دونيس؛ المدير الفني للخليج.


    كذلك أدلى الإعلامي الرياضي تركي العجمة بدلوه في هذا الملف، مرشحًا الثنائي البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، والإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال.

    المشترك بين جميع المرشحين أنهم عاملون حاليون مع أندية دوري روشن السعودي، ظنًا من هؤلاء أنهم الأنسب من ناحية معرفة طبيعة اللاعب السعودي في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق الحدث العالمي في يونيو المقبل، لكن هل جميعهم مناسب لخلافة هيرفي رينارد في قيادة المنتخب السعودي؟

    ثنائي الأكثر خبرة ولكن!

    البداية بالحديث عن الثنائي شاموسكا ودونيس، كونهما قادا أكثر من فريق داخل الدوري السعودي على مدار سنوات مضت..

    البرازيلي تحديدًا يعمل في الدوري السعودي منذ عام 2018، ما بين العمل مع الفيصلي (فترتين)، للهلال  (بشكل مؤقت)، فالشباب والتعاون (فترتين) ونيوم.

    وخلال السبع سنوات التي مضت من العمل مع تلك الأندية، كانت إنجازات شاموسكا تنحصر بين تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021 مع الفيصلي، ودوري يلو للدرجة الأولى 2024-2025 مع نيوم.

    بالانتقال لليوناني فحاله مقارب لشاموسكا كثيرًا، يعمل في الدوري السعودي منذ عام 2021 مع فرق الوحدة (فترتين)، الفتح والخليج، وقبلها عمل مدربًا للهلال في عام 2015 ولمدة عام وثلاثة أشهر فقط.

    لكنه كان مثمرًا بشكل كبير مع الزعيم، حيث قاده لتحقيق كأس الملك 2014-2015، وكأس ولي العهد وكأس السوبر 2015-2016.

    المشترك بينهما أن "سيارة كلاهما في الموسم الجاري من دوري روشن تسير للخلف مؤخرًا"، فمن هزائم إلى تعادلات تتأرجح نتائج التعاون والخليج.. شاموسكا لم يحقق سوى انتصارين في آخر عشر مباريات، وانتصار وحيد لدونيس.

    ناهيك عن مرورهما بفترة صعبة حاليًا، فكلاهما لم يرتق للعمل مع كبار الأندية السعودية؛ الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلا فترة وجيزة ولم تتكرر بعدها.

    كل هذا الحديث ليس دليلًا على فشلهما مع المنتخب السعودي حال خلافة رينارد، لكنه ربما يكون مؤشرًا، فكيف لاثنين يمرون بفترة تراجع مع "فرق الوسط" في دوري روشن، أن يرتقيا فجأة للعمل مع المنتخب السعودي، خاصةً وأنما لم يخوضا تجربة العمل مع المنتخبات من قبل؟!

    سعد الشهري .. من طال انتظاره

    الآن مع المرشح الثالث في القائمة؛ المدرب الوطني الوحيد من المرشحين "سعد الشهري"..

    ما يميز الشهري بين تلك المجموعة، بخلاف كونه السعودي الوحيد، أنه سبق له العمل مع المنتخبات وإن كانت السعودية الأولمبية وتحت 20 عامًا.

    وحتى عندما انتهى عمله مع المنتخب السعودي الأولمبي، وانتقل للعمل مع الاتفاق خلفًا للمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، نجح الشهري في انتشال الفريق من كبوته وارتقى به للمركز السابع في جدول ترتيب الموسم الماضي من دوري روشن، وكذلك هو مركزه في الموسم الحالي مع مرور 26 جولة.

    لكن لأن الرهان على "مدرب وطني" في كأس العالم، خاصةً مع قلة فرص المدربين السعوديين في الدوري المحلي بالأساس، يبقى دائمًا محفوفًا بالمخاطر، ليس الشهري الأنسب من بين الخمسة أسماء المرشحة للمهمة.

    جورج جيسوس .. الأنسب إعلاميًا

    نقول في بلادنا العربية "رحم الله امرأ عرف قدر نفسه" .. وهذا ما ينطبق على البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني الحالي للنصر، تحديدًا!

    إن أردت تقييمه من ناحية الإنجازات، فحدث ولا حرج سواء خلال فترتي عمله مع الهلال أو حتى وفقًا للنتائج التي يحققها مع النصر حاليًا وإعادته للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن.

    وبشأن معرفته بلاعبي كبار الأندية السعودية فهو مدرب الهلال السابق والنصر الحالي، والناديان هما الأكثر تشكيلًا لقوام المنتخب السعودي، ما يعني أنه لن يعاني كثيرًا في هذا الجانب.

    لكن يبقى جيسوس هو من سبق له أن رفض العمل مع المنتخب السعودي قبل عامين تقريبًا، مفضلًا عمل الأندية، واتفق حينها مع الهلال في يوليو 2023، معترفًا بـ"قدره" الذي لا يحتمل تدريب منتخبات. 

    صحيح أنه سعى بعدها للعمل مع المنتخب البرازيلي قبل اتفاق الأخير مع كارلو أنشيلوتي، لكن كواليس تلك الفترة لم تنكشف بالكامل، ولا يعرف أحد لماذا غير جيسوس رأيه تجاه العمل في المنتخبات؟

    كل تلك الأفكار تحوم في الرأس عند ترشيح جيسوس لخلافة رينارد، لكن هل سينجح إن فعل؟

    الحقيقة أن الغالبية يمكنها الرهان على نجاح البرتغالي حال قيادته للمنتخب السعودي، خاصةً في ظل امتلاكه الشخصية القادرة على قيادة "فترة طوارئ".

    جيسوس هو "الأنسب إعلاميًا" من بين الأسماء المرشحة لخلافة رينارد، في ظل ثقة الجميع في الوسط الرياضي به، بخلاف كما قلنا إنه عمل مع قطبي الرياض "الهلال والنصر" ما سيسهل عليه المهمة.

    وهنا علينا التنويه كذلك إلى تجربة ماركوس باكيتا؛ المدير الفني الأسبق للهلال، والذي كان ناجحًا بشكل كبير مع الزعيم ومن ثم تم الاستعانة به لقيادة المنتخب السعودي قبل كأس العالم 2006 بشكل طارئ، لكنه فشل في المهمة بالأخير وتمت إقالته .. لذا كابوس باكيتا قد يلاحق جيسوس كونهما نفس الظروف تقريبًا!

    سيموني إنزاجي .. الأنسب فعليًا

    إن كان جورج جيسوس هو "الأنسب إعلاميًا" لقيادة المنتخب السعودي من ناحية تهيأة الأجواء من حوله قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم 2026، فالإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، عكس ذلك تمامًا!

    إنزاجي في الأساس عانى للتأقلم مع أجواء دوري روشن السعودي في بداية الموسم الجاري، ويحظى برفض كبير في الوسط الرياضي الهلال ومن أساطير النادي أنفسهم؛ على رأسهم بالطبع سامي الجابر.

    لكن دعنا نقيم الوضع بصورة أوسع..

    إنزاجي بدأ فترته مع الهلال بكأس العالم للأندية أمريكا 2025، وفاجأ الجميع وقتها بالعبور لدور ربع النهائي متخطيًا فرق بحجم ريال مدريد (1-1)، ومانشستر سيتي (4-3) .. أي أنه يجيد المهام العالمية، حتى وإن كان التقييم على صعيد الأندية.

    كذلك طريقة إنزاجي "الدفاعية" قد تفيد المنتخب السعودي كثيرًا في كأس العالم 2026، علينا النظر هنا لإنجاز المنتخب المغربي تحت قيادة وليد الركراكي في كأس العالم قطر 2022، وكيف نجحت طريقته الدفاعية في الوصول لأسود الأطلس للمربع الذهبي على حساب منتخبات كبرى كإسبانيا والبرتغال.

    يبدو لنا من ذلك أن سيموني إنزاجي سيجيد المهمة المؤقتة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، حتى وإن كان لا يحظى بتأييد إعلامي مع الهلال، لكن "ميزاته" أفضل من جورج جيسوس، الذي لم نحسن تقييمه على المستوى العالمي في ظل عدم خوضه كأس عالم للأندية قط مع الهلال.

  • تقييم قابل للنقد

    ما قدمناه في السطور السابقة ما هو إلا محاولة لتقييم المرشحين لخلافة هيرفي رينارد، قد يصيب وقد يخطئ، لكننا اعتمدنا على مؤشرات تزيد كفة أحدهم على الآخر.

    لكن يبقى إحداث أي منهما مفاجأة – حال خلافة رينارد – قائمًا، خاصةً وأن كرة القدم دائمًا ما تحمل المفاجآت.

    صحيح أننا نميل لكفة جورج جيسوس وإنزاجي، وخاصةً الأخير، أكثر من غيرهما، لكن تبقى الخيارات المطروحة ليست بالسيئة.

