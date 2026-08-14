إنزاجي استبعده والهلال أعطاه رقمًا .. غموض بخصوص انتقال كانسيلو إلى برشلونة

وفقًا لموندو ديبورتيفو، صعّد الهلال الموقف المحيط بكانسيلو من خلال تسجيل المدافع رسميًا في قائمته للموسم المقبل، ومنح النادي اللاعب الدولي البرتغالي القميص رقم 20، مؤكدًا أنه لا يزال مرتبطًا بعقد في الرياض.

يأتي هذا الموقف الحازم في ظل تعثّر المفاوضات مع برشلونة بشأن الانتقال النهائي. وعلى الرغم من رغبة اللاعب في تأمين العودة إلى كامب نو، لا يزال الناديان يعملان على حل التفاصيل المالية والإدارية.

وذكرت "الرياضية" أن كانسيلو سيغيب عن لقاء اليوم الجمعة ضد الفيصلي بالجولة الأولى من دوري روشن بسبب عدم الجاهزية البدنية عقب عودته الأسبوع الجاري فقط للتدريبات.

وناقش سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، مستقبل كانسيلو بالمؤتمر الصحفي للقاء الخميس وقال إنه ترك الموضوع بأسره للإدارة الرياضية بالنادي لتحديد ماذا سيحدث مع اللاعب البرتغالي.