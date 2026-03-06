إنريكي يستعيد ذكريات ثالث مواسمه في برشلونة.. وغياب ريال مدريد يمنحه فرصة جديدة!

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة المدوية على ملعبه وبين جماهيره في حديقة الأمراء أمام ضيفه موناكو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

هذه الخسارة لم تكن مجرد تعثر عابر في مشوار طويل بل جاءت لتعيد للأذهان تساؤلات فنية عميقة حول قدرة المدرب الإسباني لويس إنريكي على الحفاظ على اتزان فرقه في اللحظات الحاسمة من مواسمه الثالثة مع الأندية الكبرى.

فبينما كان الجميع ينتظر عرضًا قويًا يمهد الطريق نحو حسم اللقب المحلي والاستعداد الأمثل للموقعة الأوروبية المنتظرة وجد الفريق الباريسي نفسه غارقًا في دوامة من الأخطاء الدفاعية القاتلة التي استغلها موناكو ببراعة فائقة ليحصد نقاط المباراة كاملة ويترك العاصمة في حالة من الذهول العام جراء هذا الأداء الباهت.