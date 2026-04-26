إندريك يكشف عن مركزه المفضل قبل عودته إلى ريال مدريد هذا الصيف!
أولوية الدور المركزي
لم يخفِ إندريك المكان الذي يرى نفسه يزدهر فيه، وهو يستعد للفصل التالي من مسيرته. وعلى الرغم من المنافسة الشديدة على المراكز في العاصمة الإسبانية، فإن الشاب واضح تمامًا بشأن هويته التكتيكية والمكان الذي يقدم فيه أكبر قيمة على أرض الملعب.
وقال لمجلة "فور فور تو": "قميصي المفضل هو رقم 9، وأشعر براحة أكبر عندما ألعب في الوسط، لكنني أريد فقط أن ألعب، مهما كان ذلك"، عند مناقشة دوره في خط الهجوم.
في حين أن تعدد مواهبه يسمح له باللعب في عدة مراكز، فإن تفضيله لدور المهاجم يضع الجهاز الفني لريال مدريد أمام معضلة اختيار مثيرة للاهتمام في الموسم المقبل.
فترة إعارة مثمرة مع ليون
أثبت انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى الدوري الفرنسي أنه خطوة بارعة لتطوير مستواه، بعد أن واجه صعوبة في الحصول على فرص للعب في الدوري الإسباني.
وبعد أن عانى في البداية من عدم الاستقرار تحت قيادة تشابي ألونسو في ريال مدريد، استعاد البرازيلي أفضل مستوياته في ليون، ليبدو بكل المقاييس اللاعب الواعد ذو المستوى العالمي الذي استثمر فيه ريال مدريد.
كان عودته القوية مصدر ارتياح لفريقه، خاصة بعد أن أعرب والده، دوجلاس سوسا، عن إحباطه من الطريقة التي تم بها التعامل مع بداية مسيرة ابنه في إسبانيا.
وكان سوسا قد ادعى سابقاً أن العملاق الإسباني "حرمه من اللعب" فعلياً من خلال الحد من فرصه. والآن، بعد سلسلة من الأداء المتميز الذي حسم مباريات لصالح فريقه، يثبت إندريك أنه جاهز لمطالب كرة القدم الأوروبية الراقية، بعد أن سجل وصنع 10 أهداف في أول 13 مباراة له مع ليون في الدوري الفرنسي.
آرسنال يراقب الوضع
بينما يستعد إندريك للعودة إلى مدريد، تراقب الأندية الأوروبية الكبرى عن كثب أي تطورات محتملة. وتشير التقارير إلى أن آرسنال يسعى لتعزيز خط هجومه هذا الصيف، وقد برز اللاعب البرازيلي كهدف محتمل ذي إمكانات كبيرة.
صيف حاسم في مدريد
يواجه ريال مدريد فترة انتقالية مهمة هذا الصيف، حيث يُتوقع أن يحقق النادي التوازن المالي من خلال رحيل لاعبين بارزين محتمل.
وفي حين تظل أولوية إندريك هي النجاح في القميص الأبيض الشهير، سيتعين على الجهاز الفني أن يقرر ما إذا كان بإمكانه منحه الدور الرئيسي الذي يطمح إليه.
سيكون هذا القرار حاسماً لكل من اللاعب والنادي. إذا لم يستطع ريال مدريد ضمان ما يحتاجه إندريك لمواصلة تطوره، فقد تصبح إغراءات الانتقال إلى الدوري الإنجليزي حقيقة واقعة.