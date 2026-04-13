إندريك يفرض نفسه! ريال مدريد يعتزم إقرار بيع قاسٍ لنجم واعد من أجل إعادة دمج المهاجم البرازيلي لموسم 2026-27
إندريك يُثبت قيمته في فرنسا
سجّل إندريك سبعة أهداف في 37 مباراة مع ريال مدريد في موسمه الأول بعد انضمامه إلى النادي قادماً من بالميراس في 2024، لكنه وجد وقت مشاركته قد تقلّص بشكل ملحوظ بعد تعيين تشابي ألونسو مدرباً رئيسياً. وخاض المهاجم البرازيلي ثلاث مباريات فقط في جميع المسابقات تحت قيادة ألونسو خلال النصف الأول من الموسم الحالي، ما دفع ريال إلى إعارته إلى ليون خلال نافذة الانتقالات الشتوية في يناير. وقد أثبت ملعب جروباما أنه المكان المثالي لإندريك لاستعادة ثقته، إذ سجّل ابن الـ19 عاماً ثماني مساهمات تهديفية في أول 11 ظهوراً له في الدوري الفرنسي، ليحصل في المقابل على استدعاء إلى منتخب البرازيل قبل كأس العالم هذا الصيف.
ريال يعتزم التخلي عن غارسيا
وفقًا لصحيفة ذا أثلتيك، أوضح ريال مدريد أنه لن ينظر في أي عروض صيفية لضم إندريك، وقد طمأن المراهق بأن له دورًا مهمًا سيؤديه مع النادي في المستقبل. ومع تولّي ألفارو أربيلوا المسؤولية الآن بعد رحيل ألونسو في يناير، بات الطريق ممهدًا أمام إندريك لبدء صفحة جديدة. وللأسف، تُعد هذه أخبارًا سيئة لنجم شاب آخر في مدريد: غونزالو غارسيا.
ويضيف التقرير أن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا سيتم بيعه لإتاحة مساحة إضافية لإندريك، رغم أنه وقّع عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2030 في أغسطس الماضي.
سائرًا على نفس الطريق الذي سلكه باز وتشيمـا ورامون
سجّل غارسيا ستة أهداف في 33 مباراة هذا الموسم، لكن 12 فقط من تلك المشاركات جاءت أساسياً، ويعتقد ريال أن تطوّره سيكون في أفضل حالاته في مكان آخر. ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن حلمه بأن يصبح اسماً معروفاً لدى «لوس بلانكوس» قد انتهى.
باع مدريد خريجي الأكاديمية نيكو باز وخاكوبو رامون إلى كومو في عامي 2024 و2025 على التوالي، لكنه تضمّن في الصفقات بنود إعادة شراء. وفعل الأمر نفسه عندما اشترى شتوتغارت تشيما أندريس الصيف الماضي، وستُتخذ خطوات لضمان أن غارسيا قد يتمكّن أيضاً من العودة إلى البرنابيو يوماً ما.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يركّز إندريك حاليًا على إنهاء الموسم بقوة مع ليون، الذي لا يزال يصارع من أجل إنهاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الفرنسي (ليغ 1) والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ثم يأمل أن يلعب دورًا محوريًا في مشوار البرازيل في كأس العالم قبل عودته إلى مدريد، حيث قد يُعيَّن الجناح الأيمن الأساسي الجديد للنادي بعد تألقه في هذا المركز مع ليون.