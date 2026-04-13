وفقًا لصحيفة ذا أثلتيك، أوضح ريال مدريد أنه لن ينظر في أي عروض صيفية لضم إندريك، وقد طمأن المراهق بأن له دورًا مهمًا سيؤديه مع النادي في المستقبل. ومع تولّي ألفارو أربيلوا المسؤولية الآن بعد رحيل ألونسو في يناير، بات الطريق ممهدًا أمام إندريك لبدء صفحة جديدة. وللأسف، تُعد هذه أخبارًا سيئة لنجم شاب آخر في مدريد: غونزالو غارسيا.

ويضيف التقرير أن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا سيتم بيعه لإتاحة مساحة إضافية لإندريك، رغم أنه وقّع عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2030 في أغسطس الماضي.