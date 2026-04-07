أدّى إعجاب اللاعب الشاب الصريح بالراحل أسطورة إنجلترا في نهاية المطاف إلى نكتة متداولة داخل غرفة ملابس ريال مدريد، شارك فيها نجوم مثل بيلينغهام وفينيسيوس. وعلى الرغم من المزاح خفيف الظل، يرى إندريك أن هذا اللقب شهادة على الروح الإيجابية الموجودة بين لاعبي لوس بلانكوس.

وفي حديثه إلى فور فور تو، أوضح إندريك – الذي يقضي الموسم معارًا إلى ليون – قائلاً: «أنا من عشاق EA Sports FC وألعب كثيرًا نمط Ultimate Team، حيث إن أكثر اللاعبين المطلوبين هم الأيقونات. وبجانب بوبي تشارلتون، أحب أيضًا اللعب برود خوليت. بدأتُ أتعلم عن تاريخ تشارلتون لأنه كان مهاجمًا، لكنه لعب أيضًا كلاعب وسط وكان يدافع بشكل جيد جدًا أيضًا».

وأضاف: «أحب التعرف على تاريخ اللاعبين الذين أحصل عليهم لكنني لا أعرفهم جيدًا، لذلك بحثت عنه ورأيت أنه لعب لمانشستر يونايتد، وفاز بكأس أوروبا وكان محبوبًا لدى الجماهير المحلية. أعجبتني قصته واستخدمته كثيرًا في اللعبة لأنه يمتلك تسديدة مذهلة. للأسف، لم تتح لي فرصة لقائه أبدًا، لكنني شاهدت لقطات له على تيك توك. أنا دائمًا أتعامل مع الأمر على أنه مزحة وأحب اللقب؛ فهو يُظهر مدى روعة الأجواء في ريال مدريد».