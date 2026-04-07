إندريك يشرح كيف أصبح أكبر معجب ببوبي تشارلتون بينما يتناول نجم البرازيل اللقب المضحك الذي يطلقه عليه جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور
طريق حديث للتقدير التاريخي
فاجأ المهاجم البرازيلي عالم كرة القدم لأول مرة بتسمية تشارلتون قدوةً له بعد تسجيله هدفه الدولي الأول في ظهوره الأول ضد إنجلترا على ملعب ويمبلي عام 2024. وعلى الرغم من أنه وُلد بعد عقود من ذروة تشارلتون، فقد أُثير اهتمام ابن التاسعة عشرة باستخدامه البطاقة الأسطورية لهذا الرمز في لعبة الفيديو EA Sports FC. وقد قادته هذه المقدمة الرقمية إلى البحث في مسيرة المهاجم الحافلة مع يونايتد، بما في ذلك دوره في تتويجهم بكأس أوروبا عام 1968.
الأيقونات ولقب «بوبي»
أدّى إعجاب اللاعب الشاب الصريح بالراحل أسطورة إنجلترا في نهاية المطاف إلى نكتة متداولة داخل غرفة ملابس ريال مدريد، شارك فيها نجوم مثل بيلينغهام وفينيسيوس. وعلى الرغم من المزاح خفيف الظل، يرى إندريك أن هذا اللقب شهادة على الروح الإيجابية الموجودة بين لاعبي لوس بلانكوس.
وفي حديثه إلى فور فور تو، أوضح إندريك – الذي يقضي الموسم معارًا إلى ليون – قائلاً: «أنا من عشاق EA Sports FC وألعب كثيرًا نمط Ultimate Team، حيث إن أكثر اللاعبين المطلوبين هم الأيقونات. وبجانب بوبي تشارلتون، أحب أيضًا اللعب برود خوليت. بدأتُ أتعلم عن تاريخ تشارلتون لأنه كان مهاجمًا، لكنه لعب أيضًا كلاعب وسط وكان يدافع بشكل جيد جدًا أيضًا».
وأضاف: «أحب التعرف على تاريخ اللاعبين الذين أحصل عليهم لكنني لا أعرفهم جيدًا، لذلك بحثت عنه ورأيت أنه لعب لمانشستر يونايتد، وفاز بكأس أوروبا وكان محبوبًا لدى الجماهير المحلية. أعجبتني قصته واستخدمته كثيرًا في اللعبة لأنه يمتلك تسديدة مذهلة. للأسف، لم تتح لي فرصة لقائه أبدًا، لكنني شاهدت لقطات له على تيك توك. أنا دائمًا أتعامل مع الأمر على أنه مزحة وأحب اللقب؛ فهو يُظهر مدى روعة الأجواء في ريال مدريد».
الاحترافية خلف المزاح
بينما لا يزال لقب "بوبي" عنصرًا ثابتًا في تفاعلاته على وسائل التواصل الاجتماعي مع زملائه في مدريد، يحرص المهاجم على التمييز سريعًا بين مرح غرفة الملابس والتركيز المهني. فهو يحافظ على مستوى عالٍ من العمل كلما وطئت قدماه أرض الملعب، بما يضمن أن يظل تطوره هو الأولوية خلال فترته المؤقتة الحالية بعيدًا عن البرنابيو.
وأضاف متأملًا بيئة عمله: «لكن عندما يحين وقت العمل بجدية، ينادونني باسمي ونركز على تقديم أفضل ما لدينا. هنا في ليون، لم ينتشر اللقب – إنهم ينادونني فقط إندريك. أحب التعرف إلى تاريخ اللاعبين الذين أتابعهم لكنني لا أعرفهم جيدًا. اللعب في الملعب الذي لعب فيه بوبي، والتسجيل في اليوم الذي ظهر فيه رونالدو لأول مرة – هذه ذكريات مهمة جدًا بالنسبة لي».
تطوير النجم القادم للسيليساو
يعمل إندريك على صقل مهاراته خلال فترة إعارته إلى ليون، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في عشر مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم. وتهدف هذه الفترة في فرنسا إلى منحه الدقائق المنتظمة التي يحتاجها قبل عودته للمنافسة على مكان دائم في خط هجوم ريال مدريد المرصع بالنجوم. ومع خوضه 15 مباراة دولية مع منتخب البرازيل الأول وتسجيله ثلاثة أهداف، يظل المهاجم عنصرًا أساسيًا في مستقبل المنتخب الوطني بينما يستعدون للدورة الدولية الكبرى المقبلة.