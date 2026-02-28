لحسن الحظ، وجد إندريك النادي المثالي. منذ أن أكمل رسمياً انتقاله على سبيل الإعارة إلى ليون في 1 يناير، استعاد اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً مستواه المذهل الذي جعله أحد أكثر اللاعبين الواعدين في العالم في بالميراس، حيث سجل ستة أهداف في أول سبع مباريات له مع الفريق الذي يلعب في الدوري الفرنسي.

فجأة، أصبح إندريك يبدو تمامًا اللاعب الذي دفع ريال مدريد 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني/71 مليون دولار) لشرائه عندما فاز في السباق على التعاقد معه في ديسمبر 2022. كان هذا تحولًا رائعًا أثار بطبيعة الحال الحديث عن عودته الوشيكة إلى منتخب البرازيل، مع اقتراب فترة التوقف الدولية في مارس.

شهد مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي موهبة إندريك عن قرب في عامه الأخير في ريال مدريد، وحتى أنه نصح المراهق شخصياً بمغادرة البرنابيو لتعزيز فرصه في المشاركة في كأس العالم. من المؤكد أن إندريك سيعود إلى تفكير أنشيلوتي، وهو إنجاز بحد ذاته.

ومع ذلك، فإن الحقيقة القاسية هي أنه لا يزال يواجه معركة صعبة للحصول على مقعد في الطائرة المتجهة إلى بطولة 2026 في أمريكا الشمالية. على الرغم من أدائه الجيد مع ليون حتى الآن، لا تزال هناك بعض علامات عدم النضج، ومع تمتع البرازيل بعمق هجومي أكبر من أي دولة أخرى، سيتعين عليه أن يكون شبه مثالي من الآن فصاعدًا ليتميز عن أقرانه.