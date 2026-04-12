في حديثه إلى فور فور تو، استعاد إندريك ذكرياته عن الفترة التي قضاها حتى الآن في العاصمة الإسبانية. وبعد انتقاله المرتقب بشدة في عام 2024 قادماً من بالميراس، حيث سجّل 21 هدفاً وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة في 82 مباراة، كانت التوقعات هائلة. وقد شارك في البداية في 37 مباراة خلال موسمه الأول. إلا أن وقت مشاركته تراجع بشكل حاد تحت قيادة المدرب السابق لريال مدريد تشابي ألونسو في النصف الأول من الموسم الحالي، إذ اكتفى بثلاث مشاركات فقط. يمتلك ريال مدريد تشكيلة مليئة بالنجوم، ما يصعّب على المهاجم الشاب حجز مكان أساسي بصورة منتظمة، لكنه حافظ على موقف احترافي طوال هذه المحنة.