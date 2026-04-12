إندريك يتحدث بصراحة عن علاقته بتشابي ألونسو بينما يرى مُعار إلى ليون الجانب الإيجابي من قلة وقت اللعب مع ريال مدريد
بداية صعبة في إسبانيا
في حديثه إلى فور فور تو، استعاد إندريك ذكرياته عن الفترة التي قضاها حتى الآن في العاصمة الإسبانية. وبعد انتقاله المرتقب بشدة في عام 2024 قادماً من بالميراس، حيث سجّل 21 هدفاً وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة في 82 مباراة، كانت التوقعات هائلة. وقد شارك في البداية في 37 مباراة خلال موسمه الأول. إلا أن وقت مشاركته تراجع بشكل حاد تحت قيادة المدرب السابق لريال مدريد تشابي ألونسو في النصف الأول من الموسم الحالي، إذ اكتفى بثلاث مشاركات فقط. يمتلك ريال مدريد تشكيلة مليئة بالنجوم، ما يصعّب على المهاجم الشاب حجز مكان أساسي بصورة منتظمة، لكنه حافظ على موقف احترافي طوال هذه المحنة.
التعلّم من ألونسو
على الرغم من غياب المشاركات التنافسية، لا يحمل اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً أي مشاعر سلبية تجاه ألونسو. بل إنه يرى حصص التدريب تلك على أنها مرحلة تعلم مهمة. وأقرّ بأن الوضع كان صعباً، لكنه ظلّ محافظاً على تركيزه. وقال لمجلة «فور فور تو»: «كانت علاقة طبيعية. تعلمت منه الكثير. في التدريبات كان يُريني أموراً يمكنني تحسينها لأقدم أداءً أفضل. كنت دائماً أبذل قصارى جهدي في الحصص التدريبية. أحياناً عندما لا تسير الأمور على ما يرام، قد تشعر ذهنياً ببعض عدم الاستقرار، لكنني واصلت العمل وانتظرت فرصة».
إيجاد السعادة في فرنسا
ذلك الصبر قاده في نهاية المطاف إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى في يناير، حيث وفّر ليون البيئة المثالية للانطلاقة من جديد. وقدّم إندريك مستويات رائعة، إذ سجّل ستة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 15 مباراة فقط مع الفريق الفرنسي في مختلف المسابقات. وقد غيّرت فترة الإعارة المثمرة هذه نظرته بالكامل إلى معاناته المبكرة. وأضاف: "أعتقد أن الأشياء تحدث لسبب. ربما لو أشركني أكثر، لما كنت أعيش هذه اللحظة السعيدة في ليون، مع فرص أكبر للقيام بما أحبه أكثر شيء – لعب كرة القدم".
ما الذي يخبئه المستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، يظل التركيز الأساسي لإندريك منصبًا على إنهاء قوي للموسم مع ليون بينما يسعى لحجز مكان في قائمة البرازيل لكأس العالم 2026. وقد تأكد بالفعل أن المراهق سيعود إلى مدريد في الموسم المقبل وينافس على مركز أساسي إلى جانب أمثال كيليان مبابي.