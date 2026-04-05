زهيرة عادل

إندريك ضحية "باصي لصلاح" في ليون .. وتصرفه مع زوجته يدفع فونسيكا لفقدان الثقة به أمام أنجيه!

A. Moreira

ماذا قدم إندريك خلال مواجهة ليون وأنجيه؟

النزيف مستمر، وباولو فونسيكا "قليل الحيلة" في ليون للمباراة السادسة على التوالي بالدوري الفرنسي، حيث خسر 15 نقطة.

ليون اليوم الأحد، تعادل سلبيًا دون أهداف، على أرض أنجيه، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي 2025-2026.

هذا التعادل هو الأول بين الفريقين منذ موسم 2017-2018، وقتما انتهت مباراة الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي بينهما، بنتيجة 1-1.

ومعه يحتل ليون حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 48 نقطة، فيما يحل أنجيه في المركز الـ12 بـ33 نقطة.

لكن يبقى السؤال الأهم بالنسبة لريال مدريد: ماذا قدم لاعبنا البرازيلي إندريك في المباراة؟ .. هذا ما سنركز حديثنا عنه في السطور التالية..

    ليون يستنسخ طريقة "باصي لصلاح"

    وكأن مباراة ليون وأنجيه مقامة على أرض غير مستوية وليس ملعب كرة قدم طبيعي؛ أرض تميل إلى جهة اليسار ومرتفعة من اليمين، فالكرة تتدحرج من جهة إندريك إلى زميله البرتغالي الشاب أفونسو موريرا.

    أو لتشبيه الصورة أكثر.. تتذكرون فترة المدرب هيكتور كوبر مع المنتخب المصري؛ تلك الفترة التي عُرفت طريقة لعب الفراعنة بها بـ"باصي لصلاح".

    تلك الطريقة قرر البرتغالي باولو فونسيكا؛ المدير الفني لليون، اعتمادها الليلة، ليتركز لعب فريقه على الجهة اليسرى الموجود بها مواطنه موريرا بغرابة شديدة، في الشوط الأول تحديدًا.

    أما جهة البرازيلي الشاب فلم تظهر على الشاشة إلا نادرًا ولم يظهر إندريك إلا إذا قرر التحرك دون كرة إلى عمق الملعب، وحينها يضطر زملاؤه للتمرير له في ظل التكتل الدفاعي للاعبي أنجيه، لكن الرقابة المشددة تسقطه أرضًا في كل مرة، حتى ظهر باهتًا بلا أي إضافة تُذكر على أرض الملعب.

    لقطتان أثبتتا وجود إندريك على أرض الملعب

    صحيح أن لاعبي ليون همّشوا وجود إندريك بشكل كبير داخل المستطيل الأخضر، لكن البرازيلي برز في لقطتين؛ إحداهما مدان بها والثانية خلق بها فرصة..

    اللقطة الأولى وقعت في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، ففي إحدى المرات النادرة للغاية التي وصلت بها الكرة له في ذاك الشوط، قرر حينها بغرابة شديدة، التمرير بقوة للخلف، حتى كاد لاعب أنجيه أن ينتهز الفرصة للانفراد بحارس ليون دومينيك جريف، لولا تدارك الدفاع الموقف والوصول للكرة قبل الخصم، ما اضطر إندريك للاعتذار لفريقه.

    أما اللقطة الثانية، فكانت في بداية الشوط الثاني، حيث وصلت له الكرة أخيرًا على طرف الملعب، لينطلق ويمرر عرضية أرضية، لزميله المنفرد تمامًا بالمرمى، لكن الكرة إلى خارج الملعب.

    وفي الأخير، ما كان من مدربه فونسيكا سوى استبداله في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

    هل فقد فونسيكا ولاعبو ليون الثقة في إندريك بسبب زوجته؟

    الحالة الغريبة من "عدم التمرير" لإندريك الليلة أمام أنجيه، لم نعتد عليها منذ انتقاله لليون في الميركاتو الشتوي الماضي معارًا من ريال مدريد، بل إن أرقامه تدعم التمرير له حتى في أسوأ أحواله، إذ ساهم في 11 هدف خلال 14 مباراة مضت (6 تسجيل، 5 صناعة).

    هذا يجعلنا نتساءل: أهذا تأثير لقطة "الضعف" التي ظهر بها صاحب الـ19 عامًا رفقة زوجته في التوقف الدولي الأخير؟

    في التوقف الدولي لشهر مارس، دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني للبرازيل، بإندريك في الدقيقة 76 من ودية كوراتيا، وقد نجح نجم ليون في صناعة هدفين في فوز بلاده بثلاثية مقابل هدف وحيد.

    لكن ظهر إندريك عقب المباراة باكيًا بشدة في أحضان زوجته التي كانت حاضرة للقاء من المدرجات، في مباراة لم تكن تحمل أي ضغوطات عليه أو على منتخب بلاده كونها ودية، ما أثار التساؤلات حول بكائه بهذه الطريقة.

    صاحب الـ19 عامًا أكد عقب نهاية ودية البرازيل وكرواتيا أنه "شعر بضغط كبير قبل دخوله للملعب، وأنه في حاجة لتقديم أداء جيد، حتى أرسلت له زوجته رسالة مفادها أن وجوده مع بلده في حد ذاته انتصار، بغض النظر عما إذا شارك أو سجل هدفًا أو قدم تمريرة حاسمة، ومعها تلاشت كل الضغوطات عن كاهله".

    لا نعلم أهذه اللقطة أوحت لفونسيكا ولاعبيه في ليون أن إندريك ليس في حالته حاليًا مع اقتراب موعد كأس العالم 2026 وأقل المواقف تؤثر به أم ماذا؟ لكن ربما، خاصةً مع تصرفه مع الكرة الغريب في الدقيقة 22 كما ذكرنا سلفًا!

    بالأرقام .. ماذا قدم إندريك أمام أنجيه؟

    شارك المعار من ريال مدريد في 73 دقيقة خلال مواجهة ليون وأنجيه، لكنه لم يلمس الكرة خلالها سوى 26 مرة فقط (15 تمريرة)، رغم استحواذ فريقه على مجريات اللعب.

    وسدد إندريك تسديدة واحدة خلال دقائق مشاركته، لم تكن على المرمى، فيما صنع فرصة هدف في بداية الشوط الثاني، لم تترجم في شباك الخصم.

    وقام صاحب الـ19 عامًا بمراوغة واحدة ناجحة، فيما تفوق في 4 من أصل 6 ثنائيات، وفقد الكرة خمس مرات.

    أما دفاعيًا، فقام بثلاث تدخلات، وارتكب خطأين.