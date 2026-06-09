لكن مكان سميث في صدارة قوائم الهدافات التاريخية لمنتخب إنجلترا للسيدات انتزعته إيلين وايت في نوفمبر 2021، والآن نجمة مانشستر سيتي السابقة، التي اعتزلت بعد التتويج بيورو 2022، هي اللاعبة التي يجب التفوق عليها. إنها تتقدم بنحو 13 هدفًا على أي لاعبة حالية من «اللبؤات»، لكن هناك عدة منافسات يزحفن صعودًا في الترتيب لتحدي رقمها القياسي.

بيث ميد هي الأقرب، والآن جورجيا ستانواي تثبت أحقيتها، متسلقة إلى المركز التاسع في القائمة التاريخية بفضل ثلاثة أهداف في أول مباراتين لإنجلترا في 2026. أليسيا روسو أيضًا تبدو تهديدًا حقيقيًا، خاصة بصفتها المهاجمة الصريحة الأساسية لـ«اللبؤات». وهي الآن ضمن المراكز العشرة الأولى.

إذًا، من هن اللاعبات اللواتي يحملن الأرقام القياسية التي تسعى ميد وستانواي وروسو للحاق بها؟ كم يفصل بينهن وبين الصعود أكثر في الترتيب؟ وأي اللاعبات سجلن أكبر عدد من الأهداف لإنجلترا على مر السنين؟ يستعرض GOAL قائمة الهدافات التاريخيات لـ«اللبؤات»...