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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai

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إنجلترا للسيدات: الهدافات التاريخيات الأعلى: إيلين وايت، بيث ميد، جورجيا ستانواي وأفضل المُنهِيات لدى اللبؤات

إنجلترا للسيدات
الكرة النسائية
كأس العالم للسيدات
أمم أوروبا للسيدات (يورو)
أليسيا روسو
G. Stanway
بيث ميد

لطالما امتلكت لبؤات إنجلترا هدافات رائعات. حتى قبل أن يصبح الفريق المنافس الرئيسي الذي هو عليه الآن، بالفوز ببطولتي أوروبا المتتاليتين تحت قيادة سارينا فيغمان والوصول إلى أول نهائي لكأس العالم للسيدات، كان بإمكانهن التباهي ببعض المواهب الهجومية المذهلة، مع أيقونة أرسنال كيلي سميث، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أعظم لاعبة على الإطلاق للبؤات، كمثال بارز.

لكن مكان سميث في صدارة قوائم الهدافات التاريخية لمنتخب إنجلترا للسيدات انتزعته إيلين وايت في نوفمبر 2021، والآن نجمة مانشستر سيتي السابقة، التي اعتزلت بعد التتويج بيورو 2022، هي اللاعبة التي يجب التفوق عليها. إنها تتقدم بنحو 13 هدفًا على أي لاعبة حالية من «اللبؤات»، لكن هناك عدة منافسات يزحفن صعودًا في الترتيب لتحدي رقمها القياسي.

بيث ميد هي الأقرب، والآن جورجيا ستانواي تثبت أحقيتها، متسلقة إلى المركز التاسع في القائمة التاريخية بفضل ثلاثة أهداف في أول مباراتين لإنجلترا في 2026. أليسيا روسو أيضًا تبدو تهديدًا حقيقيًا، خاصة بصفتها المهاجمة الصريحة الأساسية لـ«اللبؤات». وهي الآن ضمن المراكز العشرة الأولى.

إذًا، من هن اللاعبات اللواتي يحملن الأرقام القياسية التي تسعى ميد وستانواي وروسو للحاق بها؟ كم يفصل بينهن وبين الصعود أكثر في الترتيب؟ وأي اللاعبات سجلن أكبر عدد من الأهداف لإنجلترا على مر السنين؟ يستعرض GOAL قائمة الهدافات التاريخيات لـ«اللبؤات»...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    =10. ماريان سبيسي (30 هدفًا)

    قبل الاستمتاع بفترات تدريب ناجحة ضمن طاقم اللبؤات ولاحقًا مع ساوثهامبتون، كانت ماريان سبيسي واحدة من أعظم الهدّافات في تاريخ منتخبها الوطني. بعد أن ظهرت لأول مرة في عام 1984، سجّلت سبيسي 30 هدفًا في 94 مشاركة، رغم أنها كانت تلعب بعيدًا عن قلب الهجوم بدلًا من أن تكون نقطة الارتكاز في الهجوم. تُعد على نطاق واسع واحدة من أفضل لاعبات اللبؤات على مر العصور ولا تزال ضمن أفضل 10 من حيث الأهداف المسجلة، مع هدف ضد اسكتلندا في ملعب ويمبلي، عام 1990، كأحد أشهر أهدافها.

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  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =10. أليسيا روسو (30 هدفًا)

    أليسا روسو's moved herself into the top 10 for the all-time top goal-scorers in the Lionesses' history with her strike in the 1-0 win over Iceland in April, with her placed above Spacey because of the better goals-per-game ratio she boasts. That's no great surprise given Russo has always been used as an out-and-out No.9 by England but her ratio is particularly special, as it is only bettered by three players on this list. That goal against Iceland was her 30th, in her 65th appearance.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. كارين كارني (33 هدفًا)

    مهاجمة أخرى ليست رأس حربة في هذه القائمة، أمضت كارين كارني 14 عامًا وهي تنثر سحرها الفردي على الساحة الدولية وسجلت 33 هدفًا خلال تلك الفترة، وهو سابع أعلى عدد بالتساوي في تاريخ منتخب إنجلترا للسيدات. جاء هدفان من تلك الأهداف في مشوار إنجلترا المذهل في يورو 2009، بما في ذلك هدف في الهزيمة أمام ألمانيا في النهائي، بينما جاء هدفان آخران في مسيرة فريقها إلى أول نصف نهائي على الإطلاق لكأس العالم للسيدات في عام 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. إنيولا ألوكو (33 هدفًا)

    المهاجمة الصريحة الثانية في هذه القائمة، إنيولا ألوكو سجلت أيضاً 33 هدفاً في مسيرتها مع إنجلترا التي امتدت 13 عاماً، وإن كان ذلك في 39 مباراة أقل من كارني. ثلاثة من تلك الأهداف جاءت في يورو 2009، حيث سجلت ألوكو ثنائية في الفوز في ربع النهائي على أصحاب الأرض فنلندا، بما في ذلك هدف الفوز بالمباراة. وتلت تلك تسديدة حاسمة في فوز درامي آخر بنتيجة 3-2 في وقت سابق من البطولة، ضد روسيا في دور المجموعات.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    =7. جورجيا ستانواي (33 هدفًا)

    سجل جورجيا ستانواي التهديفي مع إنجلترا مميز للغاية، لا سيما بالنظر إلى أنها لاعبة وسط وليست مهاجمة. في 93 مشاركة، لديها 33 هدفًا، ومع 20 تمريرة حاسمة فوق ذلك يصبح مجموع مساهماتها في الأهداف مثيرًا للإعجاب بشكل لا يصدق. بتسجيلها ثلاثة أهداف في أول مباراتين لمنتخب اللبؤات في عام 2026، صعدت ستانواي إلى المركز التاسع بين أعظم الهدافات في تاريخ الفريق، قبل أن تقفز إلى المركز السابع بالمناصفة بهدف ضد أوكرانيا في يونيو. وما تزال في عمر 27 عامًا فقط، وقد تصعد إلى مرتبة أعلى بكثير بعد.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. فارة ويليامز (40 هدفًا)

    اللاعبة الأكثر مشاركة على الإطلاق مع منتخب «اللبؤات»، فارا ويليامز، سجلت أيضًا الكثير من الأهداف خلال مسيرتها الدولية التي امتدت 18 عامًا. وبينما كان أكثر تلك الأهداف تذكرًا بالتأكيد هو هدفها الأخير، إذ ضمنَت ركلةُ جزائها أولَ فوزٍ على الإطلاق على ألمانيا والمركزَ الثالث في كأس العالم 2015، فإن ذلك كان مجرد واحد من ثمانية أهداف رائعة سجلتها في البطولات الكبرى. وجاء الهدف الأول قبل نحو 10 سنوات من ذلك، ضد الدنمارك في ملعب إيوود بارك الخاص بنادي بلاكبيرن روفرز، عندما استضافت إنجلترا يورو 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. بيث ميد (39 هدفًا)

    لا أحد في هذه القائمة لديه نسبة أهداف لكل مباراة أفضل من بيث ميد، التي تُسجّل إلى حدّ ما هدفًا كل مباراتين لإنجلترا في هذه المرحلة من مسيرتها. جاءت أهداف الجناح الـ40 في 81 مباراة، وجاء ستة منها في تتويج اللبؤات بيورو 2022، لتضمن الحذاء الذهبي للبطولة. ويمكن للاعبة البالغة من العمر 30 عامًا أن تنهي مسيرتها الكروية في مركز أعلى بكثير من المركز الخامس بالمناصفة أيضًا، نظرًا للفوارق الصغيرة بينها وبين من هم فوقها في هذه القائمة.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. كارين ووكر (41 هدفًا)

    في هذه القائمة، فقط ميد لديها نسبة أهداف لكل مباراة أفضل من كارين ووكر، التي بدأت مسيرتها مع إنجلترا في عام 1988 وكانت ستسجل 41 مرة في 86 مشاركة قبل أن تعتزل اللعب الدولي في عام 2003. ربما كان أبرز تلك الأهداف في كأس العالم للسيدات 1995، عندما منحت ووكر إنجلترا تقدماً 2-1 على نيجيريا في مباراة بدور المجموعات كانوا سيفوزون بها لضمان التأهل إلى ربع النهائي في أول ظهور لهم في البطولة.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. كيري ديفيس (43 هدفًا)

    بمتوسط مذهل مماثل يبلغ 0.48 هدفًا في المباراة مثل ووكر، تحتل كيري ديفيس المركز الثاني في هذه القائمة بعد أن هزّت الشباك 43 مرة في 90 مشاركة مع إنجلترا. أول امرأة سوداء تمثل اللبؤات، ظهرت ديفيس لأول مرة في عام 1982 وكانت ستلعب في الدفاع وخط الوسط وكذلك الهجوم، ومع ذلك واصلت التسجيل بمعدل لافت، إلى درجة أنها كانت الهدافة التاريخية للفريق على الإطلاق حتى تجاوزتها كيلي سميث في عام 2012، بعد نحو 14 عامًا من آخر مباراة لديفيس مع اللبؤات.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. كيلي سميث (46 هدفًا)

    تُعَدّ سميث على نطاق واسع أعظم لاعبة في تاريخ منتخب اللبؤات، وقد احتفظت بالرقم القياسي كأفضل هدافة في تاريخ إنجلترا لمدة تسع سنوات، بعد أن تجاوزت حصيلة ديفيس عندما سجلت ضد فنلندا في فبراير 2012. وكانت المهاجمة ستسجل هدفين آخرين لبلادها - هدفًا آخر في تلك المباراة نفسها، وهدفًا ضد اسكتلندا بعد عام - قبل أن تعتزل وفي رصيدها 46 هدفًا.

    جاءت أشهر أهداف سميث في كأس العالم للسيدات 2007، بسبب الاحتفال الذي تلا ذلك. فبعد أن هزّت الشباك في المباراة الافتتاحية للبؤات ضد اليابان، خلعت سميث حذاءها وقبّلته، مُنتِجةً صورةً ستصبح أيقونية.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. إلين وايت (52 هدفًا)

    أصبحت إيلين وايت الهدّافة التاريخية لمنتخب «اللبؤات» في سبتمبر 2021، عندما سجلت ثلاثية ضد لاتفيا. هدفها الأول في تلك الليلة عادل حصيلة سميث، ثم أرسلها هدفاها التاليان إلى صدارة القوائم منفردة. كان ذلك مركزًا ستعززه وايت بأربعة أهداف أخرى قبل اعتزالها بعد تتويج إنجلترا بلقب يورو 2022، بعدما سجلت 52 مرة في 113 مباراة. سجلت المهاجمة هدفين في ذلك الصيف وأحرزت 10 أهداف إجمالًا في البطولات الكبرى، بما في ذلك ستة أهداف في كأس العالم للسيدات 2019 لتفوز بالكرة البرونزية.