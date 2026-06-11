خصومة ريال مدريد وبرشلونة تصيب إنجلترا .. خلاف مفاجىء بين جوردون وبيلينجهام أمام كوستاريكا!!

وفي تصريح له عقب المباراة، التي تأجلت لمدة ساعة بسبب العواصف الرعدية التي ضربت فلوريدا، تحمل توخيل المسؤولية الكاملة عن هذا الارتباك. وكشف المدرب الألماني أن البروتوكول المعتاد لتحديد من سيقوم بتنفيذ ركلات الجزاء قد تعطل بسبب كثرة التبديلات التي أجريت خلال المباراة الودية، حيث تم استبدال هاري كين، الذي عادة ما يتولى تنفيذ ركلات الجزاء، خارج الملعب.
وأوضح توخيل للصحفيين: "كان هناك الكثير من التبديلات، ثم لم يعد ترتيب اللاعبين الذين يسددون ركلات الجزاء واضحًا". "كان أنتوني هو ثاني لاعب يسدد ركلة الجزاء. لم يكن ذلك مكتوبًا على الحائط، وعادةً ما نقوم بذلك لأننا نعلم أن لدينا خمسة بدلاء فقط، ومع إجراء هذا الكم من التبديلات حدث سوء تفاهم بسيط. كانت هذه مسؤوليتنا وكان علينا القيام بذلك شفهيًا".
ثم علق توخيل على أخلاقيات عمل بيلينجهام في خط الوسط. وقال: "لقد أوضحنا جيدًا جوهرنا، بعيدًا عن الكرة، من حيث الشدة والضغط. أردت أن أرى جود اليوم للمرة الأولى في تشكيلة مع هاري (كين) وإليوت (أندرسون) وديكلان (رايس) في قلب الملعب. أعرف ما يقدمه لنا مورجان (روجرز) هناك. لقد رأيت ذلك مرات عديدة. كانت هذه المرة الأولى لجود. إنه يؤمن بهذه الأفكار، وهذا جزء من لعبتنا. وقد قام بذلك مثل الجميع بمستوى عالٍ".