إنجلترا وكوستاريكا | "ولاية الشمس" ستمنح توخيل كأس العالم .. مادويكي أرعب الجميع وجوردون رد سريعًا على برشلونة!

قبل ساعات على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، خاض المنتخب الإنجليزي "البروفة الأخيرة" أمام نظيره الكوستاريكي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، في مواجهة كشفت بعض الحقائق.

فريق المدرب توماس توخيل انتصر بثلاثية نظيفة وبكل أريحية على خصمه الهزيل، وجاءت الأهداف عن طريق ديكلان رايس وأنتوني جوردون وأولي واتكينز، في مؤشر على أن الفريق في حالة ممتازة لخوض هذا المعترك المونديالي.

المباراة التي تأجلت لساعة بسبب العواصف الرعدية في فلوريدا، أقيمت وسط العديد من التساؤلات، كيف يتكيف الإنجليز على درجات الحرارة المرتفعة في أمريكا الشمالية ونسب الرطوبة العالية؟ ماذا عن جاهزية بوكايو ساكا وأنباء لعبه رغم شعوره بالألم؟

هل يندم توماس توخيل على عدم استدعاء كل من كول بالمر وفيل فودين في المونديال؟ كلها أشياء منحتنا مواجهة كوستاريكا بعض الإجابات عليها!