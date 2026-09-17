"شعرنا بالموت" .. توخيل يتراجع عن عذر "الحمض النووي" ويلوم نفسه على ريمونتادا الأرجنتين في كأس العالم

على الرغم من أن أنتوني جوردون سجّل هدف التقدّم لإنجلترا، إلا أن أحلام المنتخب الإنجليزي في كأس العالم تبخّرت بعدما دبّر نظيره الأمريكي الجنوبي عودةً تاريخية في اللحظات الأخيرة.

وقد أرجع مدرب إنجلترا في البداية هذا الانهيار إلى عجز المنتخب عن الاحتفاظ بالكرة، مشيراً إلى أنه خلل متأصل في الهوية الكروية للبلاد.

ولكن المدرب تراجع الآن عن موقفه، معترفاً بخطأ تكتيكي محوري ارتكبه بنفسه. فبعدما شعر بأن لاعبيه قد أنهكتهم أجواء المباراة وأصابهم إرهاق شديد نتيجة جدول سفر مرهق عبر مناطق زمنية وارتفاعات متعددة، لجأ مبكّراً إلى تشكيل دفاعي.

وقد سمح هذا التراجع في نهاية المطاف للأرجنتين بفرض سيطرتها على مجريات اللقاء وتحطيم الآمال الإنجليزية.



