وجوده مثل عدمه .. الجميع يبحث عن مكان لبيلينجهام وقسوة توخيل تتحدى "مجاملة" أربيلوا!

من المنطقي لألفارو أربيلوا الحديث بدبلوماسية عن بيلينجهام بعد الفوز على أتلتيكو في الديربي، والتي شارك فيها الإنجليزي لمدة 16 دقيقة، بعد الغياب عن 6 مباريات في الليجا ومواجهتي بنفيكا ومانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا ذهابًا وإيابًا.

ولكنه عجز في الوقت ذاته، عن إجابة السؤال الأهم حول بيلينجهام، أين يلعب الدولي الإنجليزي؟، أربيلوا قال:"مشكلته هي أنه بارع جدًا في القيام بالعديد من الأشياء داخل الملعب، مميز جدًا عندما يصل إلى منطقة الجزاء، ولديه قدرة على حمل الكرة والانطلاق بها والتحرك بين الخطوط".

وأضاف:"عندما يكون بارعًا في العديد من الأشياء بهذه الدرجة، يجب اختيار المكان الأفضل له، وهنا الأمر يعتمد بشكل كبير على ظروف كل مباراة، يجب إحاطته بالمجموعة المتناغمة معه أيضًا حتى تكون لديهم حالة من الانسجام".

كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع، لو بيلينجهام في حالته ومستواه الذي جاء به إلى ريال مدريد، سيلعب وكأساسي دون أي نقاش، لذلك كل هذه الكلمات تأتي كتجميل من أربيلوا للواقع الذي يعيشه اللاعب.

المراكز التي شارك فيها بيلينجهام هذا الموسم جاءت كالتالي :

صانع ألعاب : 16 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين

لاعب وسط أيسر : 6 مباريات، لم يسجل وصنع هدفين

لاعب وسط ارتكاز : 6 مباريات، سجل 3 أهداف ولم يصنع

بالنظر إلى ما قدمه بيلينجهام هذا الموسم، سنجد مستويات متخبطة إلى حد كبير، والشكوك حوله ليست وليدة اللحظة، لأنه مرة أخرى، لو كان في مستواه للعب بسهولة في ظل تواجد أردا جولر والنجم الشاب تياجو بيتارش في مراكز يمكنه اللعب بها.