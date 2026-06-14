بيلينجهام يفتح قلبه: افتقدنا السعادة في يورو 2024.. ومنافسي بالمنتخب "لا يمكن إيقافه"!

وحول تطور زميله المتألق وقوة دكة بدلاء المنتخب، أضاف بيلينجهام قائلًا: "لقد نشأنا أنا ومورجان معًا، نحن من نفس المنطقة، ولعبنا في نفس الفئات السنية. وإذا فكرت في الأمر الآن، أعتقد أننا كنا نؤمن دائمًا بأننا سنصل إلى هذه المرحلة. أتذكر جيدًا مورجان، كم كان بارعًا، وكم كان يتفوق بخطوة على الآخرين. عندما أسترجع تلك الذكريات، لا أعتقد أن أحدًا يتفاجأ بأننا نجحنا. ما أعجبني فيه هو ثقته بنفسه؛ خاصة منذ انضمامه إلى أستون فيلا، فهو لا يفقد تلك الثقة أبدًا، إنها ترافقه دائمًا. هذا ما يفعله اللاعبون الكبار، أولئك الذين يجدون طريقة ليكونوا حاسمين ويقودوا فريقهم للفوز حتى عندما لا يقدمون أفضل مستوياتهم، وهو ينجح في ذلك دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، فهو لاعب متكامل، يمكنه اللعب في جميع مراكز خط الهجوم: أمام لاعب مثله، لا تعرف كيف تدافع. أنا أقدر اللاعب المتكامل الذي يمتلك العديد من نقاط القوة، والذي يعرف كيف يتحرك في الملعب ويفعل كل شيء بمستوى عالٍ. وأنا معجب للغاية بقدرته على إنهاء الهجمات. مورجان هو لاعب رائع ليكون زميلاً في الفريق، ومحفزًا، ومنافسًا".

وختم: "من بين الأشياء التي لاحظتها في هذا الفريق أن المستوى لا ينخفض أبدًا. تنظر إلى الأساسيين فتتأكد أنه فريق رائع. نقوم بإجراء ثلاثة أو أربعة تغييرات، كما حدث في المباريات الودية الأخيرة، وقد تعتقد أن المستوى يجب أن ينخفض، لكن مستوانا لا ينخفض أبدًا".