"إنجلترا الاستثناء".. ميسي متحمس لمواجهة الأسود الثلاثة في نصف نهائي كأس العالم

يستعد ميسي لتحقيق أحد الإنجازات القليلة المتبقية في مسيرته الحافلة بالإنجازات، عندما تلتقي الأرجنتين مع إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وقد تم تأكيد هذه المواجهة بعد أن تجاوزت كلتا الدولتين مباريات ربع النهائي الشاقة، حيث تغلبت الأرجنتين على سويسرا 3-1 بعد الوقت الإضافي، كما فازت إنجلترا بقيادة توماس توخيل 2-1 على النرويج بعد فترة الوقت الإضافي.

وستُقام مباراة نصف النهائي في أتلانتا يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها ميسي منتخب إنجلترا بقميص منتخب بلاده. وعلى الرغم من عقوده الطويلة في قمة كرة القدم، لم يسبق للاعب البالغ من العمر 39 عامًا أن واجه «الأسود الثلاثة» مع منتخب بلاده، وهو ما يضفي مزيدًا من الإثارة على هذه المباراة الحاسمة التي تتسم بأهمية بالغة بالفعل.