إنجاز لم يضاهيه سوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.. مبابي يُسطر كُتب التاريخ في ريال مدريد رغم الصافرات!

كما اتسمت المباراة الأخيرة لريال مدريد في الموسم هذا بوداع عاطفي في ملعب سانتياجو برنابيو. فقد حظي داني كارباخال بتصفيق حار أثناء ظهوره الأخير مع النادي، في حين ودّع ديفيد ألابا الجماهير بعد انتهاء فترة لعبه في العاصمة الإسبانية، بينما تلقى مبابي الكثير من صافرات الاستهجان منذ أول لحظة لظهوره في الملعب.

جاء نجاح مبابي الفردي خلال موسم اعتبره الكثيرون مخيباً للآمال وفقاً لمعايير ريال مدريد. فقد عانى النادي من صعوبة في الوصول إلى أفضل مستوياته بشكل مستمر، مما أدى إلى فشله في الفوز بأي لقب هذا الموسم. ومع ذلك، عزز فوز قائد المنتخب الفرنسي بلقب بيتشيتشي للمرة الثانية على التوالي مكانته كأحد أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم وشخصية محورية في خطط ريال مدريد طويلة المدى.