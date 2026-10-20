إنتقاد وإشادة في الأهلي.. الجابر يطلب الرحمة لبوسيتش والصانبي في مواجهة نقاط ضعفه!

دافع أسطورة الكرة السعودية سامي الجابر عن مدرب الأهلي مارينو بوسيتش، مؤكداً قدرته على إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

وقال سامي الجابر فى تصريحات لبرنامج نادينا: "بوسيتش تولى المهمة في توقيت صعب للغاية، تزامن مع تغييرات كبيرة داخل الأهلي ورحيل عدد من اللاعبين البارزين، إلى جانب مغادرة يايسله".

وأضاف: "بوسيتش يمتلك إمكانات فنية كبيرة، ونجح في النهوض بالفريق مجددًا، لكن الأهلي يعاني مشكلة مستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام، تتعلق بعدم التعامل بالجدية المطلوبة مع بعض المباريات، خصوصًا المواجهات التي تقام خارج ملعبه".

واختتم الجابر حديثه: "الأهلي يمتلك الإمكانات اللازمة للظهور بصورة أفضل، والفوز على الفيحاء بنتيجة 3-2 يمثل خطوة مهمة، لكن الفريق لا يزال بحاجة إلى مزيد من الثبات والجدية حتى يحقق تطلعات جماهيره في المنافسات المقبلة".



