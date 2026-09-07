إنتر يُجهز "أسلحة سرية" لإسقاط ريال مدريد في سانتياجو برنابيو!

يستعد إنتر لمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة مرتقبة تمثل الظهور الأول لـ"النيراتزوري" في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ويمثل اللقاء اختباراً أوروبياً صعباً للمدرب الروماني كريستيان كيفو في مواجهة كتيبة ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو. ورغم صعوبة المهمة، تسيطر أجواء من الثقة على معسكر الإنتر في "أبيانو جينتيلي"، حيث يدرس كيفو إحداث تغييرين مفاجئين في التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة.

وتأتي هذه التعديلات التكتيكية المرتقبة في ظل ترقب الجهاز الفني للتقييم الطبي النهائي لموقف فيديريكو ديماركو، الذي أنهى مباراة الفريق الأخيرة أمام نابولي يوم السبت الماضي وهو يعاني من بعض الآلام.