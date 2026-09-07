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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto و معتز الجمال

ترجمه

إنتر يُجهز "أسلحة سرية" لإسقاط ريال مدريد في سانتياجو برنابيو!

دوري أبطال أوروبا
إنتر
ريال مدريد ضد إنتر
ريال مدريد

قد يلجأ المدرب الروماني إلى تغييرين في التشكيلة..

يستعد إنتر لمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة مرتقبة تمثل الظهور الأول لـ"النيراتزوري" في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ويمثل اللقاء اختباراً أوروبياً صعباً للمدرب الروماني كريستيان كيفو في مواجهة كتيبة ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو. ورغم صعوبة المهمة، تسيطر أجواء من الثقة على معسكر الإنتر في "أبيانو جينتيلي"، حيث يدرس كيفو إحداث تغييرين مفاجئين في التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة.

وتأتي هذه التعديلات التكتيكية المرتقبة في ظل ترقب الجهاز الفني للتقييم الطبي النهائي لموقف فيديريكو ديماركو، الذي أنهى مباراة الفريق الأخيرة أمام نابولي يوم السبت الماضي وهو يعاني من بعض الآلام.

  • interGetty Images

    كورتيس جونز جاهز

    من بين الأسماء المرشحة بقوة لبدء المباراة في مدريد هو كورتيس جونز. النجم الإنجليزي في أتم الجاهزية، حيث سجل ظهوره الأول في الدوري الإيطالي كبديل أمام نابولي، وقد يحظى الآن بفرصته الأولى للمشاركة أساسياً بقميص النيراتزوري. الدفع به منذ البداية لن يكون قراراً عادياً، بل يعد مفاجأة مدوية، إذ سيعني ذلك جلوس أحد النجمين، باريلا أو زيلينسكي، على مقاعد البدلاء. ومع ذلك، فإن الأخبار الواردة من "أبيانو" تؤكد أن كيفو يفكر بجدية في الاعتماد عليه منذ صافرة البداية.

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  • لويس هنريكي على الرواق الأيمن؟

    وبالحديث عن المفاجآت، قد يُفسح المجال لمشاركة لويس هنريكي على الجبهة اليمنى. ففي ظل عدم جاهزية سبينس بدنياً بشكل كامل، وإمكانية إراحة ديوف في مباراة مدريد، تبدو الفرصة سانحة أمام النجم البرازيلي. ستكون هذه المشاركة بلا شك فرصة ذهبية له لاكتساب الثقة وإعادة إثبات نفسه، بعد مسيرة متذبذبة حتى الآن مع النيراتزوري. المهمة ستكون شاقة للغاية، حيث سيصطدم في تلك الجبهة بالنجم البرازيلي فينيسيوس، لكن كيفو مصمم على إحداث عنصر المفاجأة.

  • FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    تشالهان أوغلو أساسياً

    أما في خط وسط تشكيلة كيفو، فسيتواجد هاكان تشالهان أوغلو بلا أدنى شك. النجم التركي، الذي بدأ مباراة نابولي من مقاعد البدلاء، سيستعيد دوره كعقل مدبر لخط وسط الإنتر، ليلعب بجوار اثنين من الثلاثي: جونز، باريلا، وزيلينسكي، مع أفضلية للثنائي الأول لمزاملته كما أشرنا سلفاً.

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  • FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    التشكيلة المتوقعة

    بناءً على ما سبق، من المتوقع أن يعتمد إنتر في "نسخة مدريد" على خط دفاع ثلاثي أمام الحارس مارتينيز، يتكون من ستونز، وباستوني، وواحد من الثنائي بافارد أو بيسيك. وكما ذكرنا، تتمحور الشكوك الأكبر حول ظهيري الجنب: لويس هنريكي هو المرشح الأبرز في الرواق الأيمن، بينما سيخضع ديماركو في الجهة اليسرى لتقييم حالته حتى اللحظات الأخيرة. وفي خط الوسط سيتواجد تشالهانوجلو، وباريلا، وجونز، بينما من المتوقع أن يشارك ماركوس تورام إلى جانب لاوتارو في خط الهجوم.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
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إنتر
إنتر