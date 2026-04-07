من جهة، التركيز على الملعب بهدف الحفاظ على الأفضلية على نابولي وميلان حتى نهاية الدوري، ومن جهة أخرى، الاتصالات الأولى لسبق المنافسة على أهداف سوق الانتقالات. في هذه الأسابيع يبدأ إنتر في التخطيط للعمل من أجل الصيف، ومن بين الأسماء الموجودة على قائمة مسؤولي النيراتزوري يبقى اسم موسى ديابي، مهاجم الاتحاد، الذي كان قد قُدم من أجله عرضٌ بالفعل في يناير. في الأشهر الأخيرة تعقّدت العلاقة بين اللاعب والنادي العربي أكثر فأكثر، ووكيله يبحث حوله عن حل جديد مع إعادة فتح سوق الانتقالات، وإنتر يترقّب.
إنتر، ينخفض سعر ديابي: الخطة للصيف وطلب الاتحاد، وما الذي يتغير مع دومفريس ولويس إنريكي
كم سعر ديابي؟
في يناير كان إنتر قد قدّم عرضًا بقيمة 30 مليونًا مقترحًا توزيع الدفع على عدة سنوات، لكن النادي العربي كان يطلب المبلغ كاملًا دفعة واحدة، ولذلك لم تنطلق الصفقة أبدًا. بعد بضعة أشهر قد يعاود النيراتزوري التقدم من أجل ديابي الذي سبق له اللعب في إيطاليا عام 2018 بقميص كروتوني (والتر زينغا مدربًا)، وهم يدركون أن تقييم اللاعب اليوم قد يكون أقل: الفرنسي المولود عام 1999 لديه عقد حتى 2029 لكنه سيحاول فرض الرحيل ابتداءً من فترة الانتقالات المقبلة، ولهذا قد يرضخ الاتحاد في النهاية لرغبته بالسماح له بالرحيل بسعر أقل من قيمته.
لماذا يعود إنتر إلى ديابي
كان إنتر في جلسة السوق الماضية يبحث عن تعزيز يستطيع اللعب على كامل الرواق، لأنهم كانوا يقيّمون بيع لويس هنريكي. وبعد القيام بمحاولات لضم كانسيلو وبيريشيتش، حاول أيضًا التعاقد مع ديابي. في الصيف قد يأخذ النادي النيراتزورو في الاعتبار رحيل أحد دومفريس ولويس هنريكي بحسب العروض التي ستصل، ولذلك - إذا رحل أحدهما - ستكون هناك حاجة إلى تعزيز في ذلك المركز ضمن خطة 3-5-2 لتشيفو وهكذا من بين الأفكار فكرة العودة للاهتمام بديابي. اللاعب منفتح تمامًا على احتمال القدوم إلى إيطاليا، لكن سيتعين الجلوس للتفاوض مع الاتحاد.