في يناير كان إنتر قد قدّم عرضًا بقيمة 30 مليونًا مقترحًا توزيع الدفع على عدة سنوات، لكن النادي العربي كان يطلب المبلغ كاملًا دفعة واحدة، ولذلك لم تنطلق الصفقة أبدًا. بعد بضعة أشهر قد يعاود النيراتزوري التقدم من أجل ديابي الذي سبق له اللعب في إيطاليا عام 2018 بقميص كروتوني (والتر زينغا مدربًا)، وهم يدركون أن تقييم اللاعب اليوم قد يكون أقل: الفرنسي المولود عام 1999 لديه عقد حتى 2029 لكنه سيحاول فرض الرحيل ابتداءً من فترة الانتقالات المقبلة، ولهذا قد يرضخ الاتحاد في النهاية لرغبته بالسماح له بالرحيل بسعر أقل من قيمته.



