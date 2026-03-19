إنتر يعرب عن حزنه لوفاة سيلفينو لورو: مدرب حراس المرمى في سنوات الثلاثية

يعرب نادي إنتر ميلان عن تعازيه بوفاة سيلفينو دي ألميدا لورو، المساعد التاريخي لجوزيه مورينيو، ومدرب حراس مرمى الفريق الأول للنادي في الفترة من 2008 إلى 2010.

بعد مسيرة استمرت 23 عامًا كحارس مرمى، بدأ سيلفينو مغامرته كمساعد لمورينيو، حيث عمل معه من عام 2001 حتى عام 2018. خلال فترة عمله مع النيرازوري، درب فريق حراس المرمى الذي ضم جوليو سيزار وفرانشيسكو تولدو وباولو أورلاندوني، الذي يشغل حاليًا المنصب نفسه ضمن طاقم كريستيان تشيفو. بفضل شخصيته القوية وجاذبيته، لم يكن من النادر رؤية سيلفينو يرتدي القفازات ويشارك بنفسه في تدريبات حراس المرمى على ملاعب أبيانو جنتيل. خلال الموسمين اللذين قضاهما مع النيرازوري، كان إسهامه أساسياً في الفوز بلقبين للدوري الإيطالي، وكأسين للسوبر الإيطالي، وكأس إيطاليا، ودوري أبطال أوروبا عام 2010.

ويقف النادي صفا واحدا مع العائلة في هذه اللحظات الحزينة.



