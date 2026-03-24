إنتر يضع نصب عينيه ماريلو: من هو اللاعب المولود عام 2008 الذي يتمتع بقدرة اليد اليسرى مثل ديماركو؟

في شارع التحرير، يثقون في أن ماريلو سيحقق أداءً ممتازاً العام المقبل مع فريق تحت 23 عاماً، حيث سيخوض منافسات بين المحترفين ويتدرب بشكل أكثر تواتراً مع الفريق الأول. لكن عن أي لاعب نتحدث؟ ما هي أبرز مزاياه؟ اختاره إنتر بسبب جودة قدمه اليسرى، وهي مهارة دفعت الكثيرين، خاصة في الأشهر الأخيرة، إلى مقارنته بفيديريكو ديماركو. في الواقع، تضفي تمريرات ماريلو عرضية ضمانة على الكرة، ثم هناك بوضوح تمييز صحيح يجب إجراؤه مع ديماركو، الذي هو على أي حال لاعب مختلف تمامًا، مع الإشارة إلى أن جودة قدمه اليسرى تجمع بينهما بشكل كبير. ماريلو هو لاعب جناح يتمتع ببنية بدنية ممتازة وقدرات هوائية جيدة، وهو أقرب إلى لاعب دفاعي منه إلى لاعب هجومي. وقد أثبتت الدوري الإيطالي ودوري الشباب (حيث سجل 5 تمريرات حاسمة وهدفاً واحداً في 9 مباريات خاضها) تقدمه بشكل أكبر، والآن يقع على عاتق إنتر ميلان تسهيل نموه ودخوله إلى صفوف المحترفين.