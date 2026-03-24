كانت التوقعات واضحة للجميع بالفعل، ولكن بعد مرور بضعة أشهر، وبعد مشاهدته وهو يلعب بقميص إنتر، يمكن القول إن النيراتزوري قد حققوا صفقة رابحة بالتعاقد مع ماتيا ماريلو، المولود عام 2008 والذي انتزعه النيرازوري من أودينيزي الصيف الماضي، مقابل مبلغ أساسي ثابت يبلغ حوالي مليون يورو، وهو رقم يمكن أن ترتفع قيمته إلى 4 ملايين يورو بفضل المكافآت. استثمار ليس بالهين، لكنه بدأ يؤتي ثماره بالفعل، بالنظر إلى أن من يراقبه يومياً مقتنع بأن ماريلو سيصل إلى مستوى جيد. في هذا الموسم، كان الظهير الأيسر أساسياً بشكل شبه دائم مع فريق البريميفيرا بقيادة بينيتو كاربوني، وهو سياق بدأ يضيق عليه، لدرجة دفعت إنتر إلى التفكير في المستقبل بالفعل.
ترجمه
إنتر يضع نصب عينيه ماريلو: من هو اللاعب المولود عام 2008 الذي يتمتع بقدرة اليد اليسرى مثل ديماركو؟
دوافع جديدة يجب إيجادها
إن عالم فرق الناشئين هو عالم يعرفه ماريلو منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره؛ ففي الواقع، مع قميص أودينيزي، قطع هذا الظهير مراحل التدرج بسرعة وبدأ في وقت مبكر جدًا باللعب مع اللاعبين الأكبر سنًا. ومن الطبيعي أن نعتقد أن هذا اللاعب المولود عام 2008 جاهز الآن للانتقال إلى المستوى الأعلى، أو على الأقل أنه يتطلع إلى ذلك بطريقة ما، ولو لمجرد مسألة تحفيز. لو بقي ماريلو في أودينيزي، لكان قد حصل على ضمان لتجربة عالم المحترفين في وقت مبكر جدًا. لكن بقبوله عرض إنتر، اختار المدافع مسارًا مختلفًا، أكثر إرضاءً من الناحية الاقتصادية، لكن مع صعود أكثر تدريجيًا.
الميزات
في شارع التحرير، يثقون في أن ماريلو سيحقق أداءً ممتازاً العام المقبل مع فريق تحت 23 عاماً، حيث سيخوض منافسات بين المحترفين ويتدرب بشكل أكثر تواتراً مع الفريق الأول. لكن عن أي لاعب نتحدث؟ ما هي أبرز مزاياه؟ اختاره إنتر بسبب جودة قدمه اليسرى، وهي مهارة دفعت الكثيرين، خاصة في الأشهر الأخيرة، إلى مقارنته بفيديريكو ديماركو. في الواقع، تضفي تمريرات ماريلو عرضية ضمانة على الكرة، ثم هناك بوضوح تمييز صحيح يجب إجراؤه مع ديماركو، الذي هو على أي حال لاعب مختلف تمامًا، مع الإشارة إلى أن جودة قدمه اليسرى تجمع بينهما بشكل كبير. ماريلو هو لاعب جناح يتمتع ببنية بدنية ممتازة وقدرات هوائية جيدة، وهو أقرب إلى لاعب دفاعي منه إلى لاعب هجومي. وقد أثبتت الدوري الإيطالي ودوري الشباب (حيث سجل 5 تمريرات حاسمة وهدفاً واحداً في 9 مباريات خاضها) تقدمه بشكل أكبر، والآن يقع على عاتق إنتر ميلان تسهيل نموه ودخوله إلى صفوف المحترفين.