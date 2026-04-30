Goal.com
مباشر
FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

إنتر يستغل شائعات "مورينيو والمدرب الجديد" لخطف جوهرة ريال مدريد

إنتر
ريال مدريد
نيكو باز
انتقالات
كومو

يستعد لاعب الوسط المهاجم الأرجنتيني لتوديع نادي كومو، لكن مستقبله قد يظل في إيطاليا

يظل نيكو باز حلمًا بعيد المنال بالنسبة لإنتر، الذي بدأ في إرساء الأسس لصفقة محتملة قبل موسم 2026/2027 ولكن الأمور لن تكون سهلة.

لاعب الوسط الأرجنتيني في كومو هو حلم قديم للنادي النيرازوري، وبعد الموسم الأخير الذي قضاه على ضفاف البحيرة بين إظهار موهبة استثنائية وتسجيل 13 هدفاً وتقديم 8 تمريرات حاسمة حتى الآن بين الدوري وكأس إيطاليا، ترسخ الاهتمام به وتعزز مع مرور الوقت.

وبصرف النظر عن مصير يبدو أنه قد كُتب بالفعل، سواء لأسباب تعاقدية أو لفرص التطور، وقد تم تأكيده مؤخرًا من إسبانيا. يعتزم ريال مدريد ممارسة حق إعادة الشراء المتاح له هذا الصيف لإعادته إلى سانتياجو برنابيو.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5

  Nico Paz

    الاتفاق بين ريال مدريد وكومو

    في إطار الاتفاق الذي أبرم مع نادي كومو في صيف عام 2024، عندما تم بيع اللاعب المولود عام 2004 إلى النادي الإيطالي مقابل 6 ملايين يورو، احتفظ النادي الإسباني بحق استعادة اللاعب الذي نشأ في أكاديميته خلال ثلاث فترات انتقالات مختلفة.

    في يوليو 2025 مقابل 8 ملايين يورو، وفي 2026 مقابل 9 ملايين يورو، وفي 2027 مقابل 10 ملايين يورو. اختار ريال مدريد الخيار الثاني، أي تنمية موهبة خام لكن استثنائية من خلال إشراكه في موسمين متتاليين في الدوري الإيطالي، تحت قيادة مدرب مثل سيسك فابريجاس الذي تمكن من تهيئة الظروف والبيئة التكتيكية المثالية لإبراز كل صفاته. وقد كوفئ ذلك بمسار نمو مستمر وثابت مع وجود هامش من الإمكانات غير المستكشفة.

    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images


    • إعلان

  • إنتر يترقب

    لم يخفِ نيكو باز أبدًا أن حلمه هو العودة في أقرب وقت ممكن إلى ريال مدريد ليحاول إثبات نفسه في الفريق الأول – الذي خاض معه بالفعل 8 مباريات وسجل هدفًا واحدًا في دوري أبطال أوروبا ضد نابولي – بعد أن نجح في حجز مكان له في المنتخب الأرجنتيني أيضًا، وينظر بثقة إلى احتمال استدعائه من قبل المدرب ليونيل سكالوني للمشاركة في بطولة كأس العالم القادمة.

    ومع ذلك، فإن إنتر، الذي يفكر في إجراء بعض التغييرات المهمة في تشكيلته استعداداً للموسم المقبل – سواء من حيث أعمار اللاعبين أو خصائصهم المختلفة، لتسهيل تطبيق تكتيكات جديدة لكريستيان كيفو– لا يتخلى عن فكرة تحقيق صفقة مهمة في الصيف.

    لاعب يمكنه إشعال حماس الجماهير، ويجمع بين المتطلبات الفنية التي حددها مدربه وبين الجدوى الاقتصادية، على المدى المتوسط والطويل – استثمار مستقبلي يرضي الجميع.

  • FBL-POR-LIGA-BENFICA-MOREIRENSEAFP

    ماذا يحدث في ريال مدريد؟

    هذا الوصف ينطبق تماماً على نيكو باز، الذي سيستعيده ريال مدريد بالتأكيد في الأسابيع المقبلة، ولكن في حال ورد عرض مهم من نادٍ آخر، فليس من المؤكد بنسبة 100٪ أنه سيبدأ موسم 2026/2027 مرتديًا قميص النادي.

    ريال يمر حاليًا يمر بفترة ستؤدي إلى تغييرات جديدة وجوهرية لمحو ذكرى موسمين متتاليين انتهيا دون أي ألقاب، ورحيل كارلو أنشيلوتي، والفترة غير السعيدة لتشابي ألونسو، وفترة انتقالية لألفارو أربيلوا من المقرر أن تنتهي مع نهاية الدوري الإسباني. الرئيس فلورنتينو بيريز مصمم على اتخاذ القرار بشأن المدرب الجديد بنفسه، وفي هذه الأيام، ترشيح جوزيه مورينيو هو الأكثر ترجيحاً.

    الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

  • عرض ضخم لإغراء ريال مدريد

    سواء كان هو الرجل الذي سيُعهد إليه بالدورة الجديدة لريال مدريد، أو كان أحد الأسماء البديلة التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة – بدءاً من المدرب الأرجنتيني سكالوني نفسه، مروراً بالمدرب الفرنسي المنتهية ولايته ديدييه ديشامب، وصولاً إلى اقتراح يورجن كلوب – فسيأتي الوقت أيضاً للتعبير عن مصير نيكو باز. الذي سيجد نفسه في تشكيلة مليئة بالنجوم يتنافس على مكان أساسي مع لاعبين مثل فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، وأردا جولر، في انتظار تعافي رودريغو من إصابته الخطيرة ومعرفة قرارات النادي بشأن براهيم دياز وفرانكو ماتانتونو.

    ولحل كل هذه الشكوك، قد يكون إنتر مستعداً أيضاً لتقييم استثمار ضخم في حدود 50-60 مليون يورو. يمكن توفير هذه الأموال ربما من خلال بيع لاعب أو أكثر من اللاعبين البارزين خلال الصيف.