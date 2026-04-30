إنتر يستغل شائعات "مورينيو والمدرب الجديد" لخطف جوهرة ريال مدريد

يظل نيكو باز حلمًا بعيد المنال بالنسبة لإنتر، الذي بدأ في إرساء الأسس لصفقة محتملة قبل موسم 2026/2027 ولكن الأمور لن تكون سهلة.

لاعب الوسط الأرجنتيني في كومو هو حلم قديم للنادي النيرازوري، وبعد الموسم الأخير الذي قضاه على ضفاف البحيرة بين إظهار موهبة استثنائية وتسجيل 13 هدفاً وتقديم 8 تمريرات حاسمة حتى الآن بين الدوري وكأس إيطاليا، ترسخ الاهتمام به وتعزز مع مرور الوقت.

وبصرف النظر عن مصير يبدو أنه قد كُتب بالفعل، سواء لأسباب تعاقدية أو لفرص التطور، وقد تم تأكيده مؤخرًا من إسبانيا. يعتزم ريال مدريد ممارسة حق إعادة الشراء المتاح له هذا الصيف لإعادته إلى سانتياجو برنابيو.

