من مانو إلى إسماعيل كونيه، مع تورط روما وساسولو وإنتر: قد تتبلور في الصيف سلسلة من التحركات في سوق الانتقالات تدور حول هذين اللاعبين في خط الوسط. إن اهتمام «النيرازوري» بمانو كونيه أمر معروف منذ الصيف الماضي، لكن أضيف إلى ذلك اهتمام «الجيالوروزي» باللاعب الكندي الذي يلعب في صفوف ساسولو.





ووفقاً لما أوردته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فإنه اللاعب الذي تم اختياره ليحل محل مانو كوني في حال رحيله. رحيل قد يتحقق، بغض النظر عن إنتر، قبل 30 يونيو بسبب متطلبات الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف. لكن لنأخذ الأمور بترتيبها.