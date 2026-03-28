إنتر يراقب مانو كوني، وروما تفكر في إسماعيل: مطالب ساسولو والتشابك المحتمل في سوق الانتقالات

من مانو كوني إلى إسماعيل كوني: احتمال حدوث تبادل لاعبين بين إنتر وروما وساسولو يشمل هذين اللاعبين في خط الوسط.

من مانو إلى إسماعيل كونيه، مع تورط روما وساسولو وإنتر: قد تتبلور في الصيف سلسلة من التحركات في سوق الانتقالات تدور حول هذين اللاعبين في خط الوسط. إن اهتمام «النيرازوري» بمانو كونيه أمر معروف منذ الصيف الماضي، لكن أضيف إلى ذلك اهتمام «الجيالوروزي» باللاعب الكندي الذي يلعب في صفوف ساسولو.


ووفقاً لما أوردته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فإنه اللاعب الذي تم اختياره ليحل محل مانو كوني في حال رحيله. رحيل قد يتحقق، بغض النظر عن إنتر، قبل 30 يونيو بسبب متطلبات الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف. لكن لنأخذ الأمور بترتيبها.

  • مسائل متعلقة بالميزانية

    ووفقاً للصحيفة، فإن نادي روما بحاجة إلى توفير السيولة المالية بحلول 30 يونيو. وقد تم التعاقد مع كوني في عام 2024 مقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت، ويبلغ رصيده في الميزانية حالياً ما يزيد قليلاً عن 11 مليون يورو.

    ويهدف مسؤولو النادي إلى تحقيق ربح كبير، قد يصل إلى 30 مليون يورو على الأقل في حال رحيل اللاعب الفرنسي مقابل مبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو. وسيشكل ذلك دفعة قوية لخزينة روما، لكن الأمر سيتوقف إلى حد كبير على العروض التي ستصل إلى العاصمة.


  • إنتر موجود

    حاول «النيرازوري» التعاقد معه بشكل جدي خلال الصيف، وما زالوا يراقبون الوضع عن كثب. في أغسطس الماضي، أجرى كوني محادثات مطولة مع إنتر، وأعطى موافقته على الانتقال إلى ميلانو. بدا أن كل شيء قد حسم، وأن الصفقة على وشك التوقيع، قبل أن تتدخل روما، بقيادة كلاوديو رانييري، لتوقف المفاوضات.

    لكن إنتر لم يتخلّ عن مسار كوني أبداً، كما أن كريستيان تشيفو لم يغير رأيه بشأن الحاجة إلى وجود لاعب وسط قوي بدنياً في التشكيلة، يختلف عن اللاعبين المتاحين حالياً.

    القيمة التقديرية عالية - بين 40 و50 مليون يورو - ومن الصعب أن يتوفر لدى النيرازوري هذا المبلغ في بداية فترة الانتقالات. ومع ذلك، فإن الاهتمام كبير والسيناريوهات الصيفية في تطور مستمر.

  • روما تتوخى الحذر

    لا تريد روما أن تفاجأ غير مستعدة، وهي تفكر بالفعل في البديل. إيسماعيل كونيه، الذي يطلب ساسولو - الذي اشتراه من مرسيليا مقابل 13 مليون يورو - 30 مليون يورو مقابل انتقاله، هو اللاعب الذي حدده «الجيالوري» ليحل محل الفرنسي في حال رحيله.


    ورغم أن المبلغ الذي يطلبه نادي النيروفيردي مرتفع، إلا أن صحيفة "لا غازيتا ديل سبورت" تشير إلى أنه بفضل العلاقات الجيدة بين روما وساسولو، قد يتم التوصل إلى اتفاق بمبلغ أقل، يبلغ حوالي 23/24 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.


    وبانتظار انتهاء الموسم، الذي يتنافس فيه إنتر على لقب الدوري الإيطالي وروما على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وانتهاء كأس العالم، بدأت الأندية في التحرك. مع مانو كونيه وإسماعيل كونيه كأهداف مرغوبة.