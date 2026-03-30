إنتر يراقب روبن ريسر لاعب لانس، وهو البديل لفيكاريو لاعب توتنهام

يفكر إنتر في مستقبل حراسةالمرمى، ومن هذا المنطلق يواصل البحث عن الخيارات المناسبة، على الرغم من أن الإدارة في فيالي ديلا ليبرازيوني قد حددت بالفعل مرشحاً مفضلاً، وهو غولييلمو فيكاريو، الذي يُعتبر حالياً، من حيث الخبرة وتكلفة الانتقال، أفضل خيار يمكن أن يقدمه سوق الانتقالات من حيث التوازن بين الجودة والسعر.





من الواضح أنه لو كان بإمكان النيرازوري استثمار مبالغ مختلفة، لكانوا نظروا إلى روما، حيث يقدم سفيلار أداءً رائعاً، لكن من الصعب أن توفر أوكتري ميزانية كبيرة للنادي، وبالتالي سيكون من الضروري التفكير وفقاً للأولويات، التي لا تتضمن حالياً إنفاقاً جنونياً على حارس المرمى.





ولكن، كما أوضحنا في الأيام الماضية، سيكون أبريل شهرًا مهمًا للتخطيط، حيث ستُعقد اجتماعات بشأن سوق الانتقالات وسنقوم بمقارنة اللاعبين المختلفين الذين تم تحديدهم خلال الأشهر الماضية، ونقدم للمالكين قائمة بأسماء اللاعبين مع الإشارة إلى إيجابيات وسلبيات كل حالة.



