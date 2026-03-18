إنتر وميلان، ديربي في دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) الأوروبي: «أوكتري» تتفوق على «ريدبيرد» بفضل «قدرات مالية غير محدودة»

هل تجاوز مالك نادي «النيرازوري» جيري كاردينالي؟

إنتر - ميلان، ديربي دائم. بالإضافة إلى التنافس على لقب الدوري على أرض الملعب (قبل 9 جولات من نهاية الدوري الإيطالي، يتصدر النيرازوري الترتيب بفارق 8 نقاط عن الروسونيري، الذين فازوا في كلتا المواجهتين المباشرتين في هذا الموسم)، يتنافس الناديان أيضًا على تشكيل فريق في ميلانو يلعب في الدوري الأوروبي لكرة السلة (NBA Europe) اعتبارًا من عام 2027 أو 2028 بعد أولمبياد لوس أنجلوس. 

كتبت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن شركة أوكتري (مالكة إنتر) تفوقت على شركة ريدبيرد التابعة لجيري كاردينالي، المفوض العام لميلان الذي بدأ بالفعل محادثات مع الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) والتقى مع ليو ديل أوركو، الرئيس التنفيذي لشركة أرماني، لمعرفة ما هي فرص المناورة المتاحة.

  • "قدرة مالية غير محدودة"

    قامت شركة أوكتري بدراسة المشروع الذي اقترحته الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA)، أو ما يُعرف بـ«نموذج العمل»، دراسةً متأنيةً، مستكشفةً السبل الممكنة بالتعاون مع نادي أوليمبيا ميلانو نفسه، بل إنها قد تكون في موقف أفضل.

    وقد وافق الرئيس التنفيذي هوارد ماركس على الخطوات الأولى: وتقدر الرابطة الوطنية لكرة السلة(NBA) الموارد المالية غير المحدودة لشركة أوكتري، وهي تولي اهتماماً كبيراً لهذه العملية الضخمة.

    وقد أسفرت المحادثات مع جي بي مورغان، أكبر بنك في العالم الذي يشرف مالياً على دخول الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) إلى أوروبا، عن نتائج إيجابية.

    كما كانت المحادثات بين أوكتري وإدارة أوليمبيا ميلانو بناءة: تشير الشائعات إلى أن انطباع أوكتري وطريقة تعاملها قد لقيت ترحيباً حاراً.

    أوكتري مهتمة جدًا، لكنها لم توقع بعد: تحتاج إلى بضعة أيام أخرى، لكنها تميل إلى قول "نعم، لنتحدث عن الأمر" كخطوة أولى. وهذا بالضبط ما تريده الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA).

    وقد بدأت أوكتري محادثات أخرى، لا تقتصر على أوليمبيا ميلانو فقط.

  • الشكوك

    تتجه "إن بي إيه أوروبا" نحو الأندية الكبرى في عالم كرة القدم: فإلى جانب إنتر وميلان، هناك أيضاً روما وريال مدريد (الذي يقال إنه ردّ بقوله: "لا، شكراً") وبرشلونة وباريس سان جيرمان ونيوكاسل ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

    ترتبط الحيرة بالرسوم التي تفرضها الـ NBA: فهي ليست ثابتة، ولا تتساوى بين الجميع، لكن متوسطها يبلغ 500 مليون دولار.

    ثم هناك شروط أخرى صارمة للغاية: حددت الـ NBA يوم 31 مارس كموعد نهائي، ويجب قبل ذلك اليوم تقديم رد يعبّر عن الاهتمام وقبول نموذجهم.

    حتى الآن، لم تقبل أي فريق كرة سلة أوروبي شروط انطلاق "NBA Europe". ويظل فريق أوليمبيا ميلانو جزءًا من اليوروليغ حتى عام 2036.

    تحظى الـ NBA بدعم الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) والاتحاد الإيطالي لكرة السلة، بقيادة جياني بيتروتشي: تتوق كلتا المؤسستين إلى توجيه ضربة قوية لليوروليغ، ولكن ليس مستبعداً أن تجلس الـ NBA واليوروليغ (اللتان تقفان حالياً على طرفي نقيض) حول طاولة المفاوضات لإيجاد حل مشترك.

