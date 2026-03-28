FC Internazionale v US Lecce - Serie A
إنتر، هل سينتقل باستوني إلى برشلونة؟ ما هي قيمته في الميزانية والمكاسب المحتملة

في انتظار المباراة الحاسمة ضد البوسنة، التي ستكون حاسمة لمستقبل المنتخب الإيطالي الساعي للتأهل إلى كأس العالم بعد 12 عامًا طويلة، هناك أحد أعمدة خط الدفاع الأزرق الذي يتكرر الحديث عن مستقبله مرارًا وتكرارًا.

إنه اللاعب الأيسر أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان الذي أصبح في مرمى برشلونة، وفقًا لما أوردته بعض المصادر الإسبانية مثل صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وفقًا للشائعات الإسبانية، تم تحديد باستوني باعتباره التعزيز المثالي لخط الدفاع بقيادة هانسي فليك، ويعمل المدير الرياضي للبلوجرانا ديكو على إنجاز الصفقة المحتملة.

سيكون من الضروري معرفة موقف إنتر، ولكن في الوقت نفسه، وبفضل البيانات التي حللتها "كالتشوآند فينانزا"، سنحاول فهم القيمة الدفترية للاعب ومقدار الربح المحتمل في حالة بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

  • ما هي القيمة المحاسبية لـ «باستوني»؟

    لنبدأ بالبيانات الواردة في الميزانية العمومية التي تم الاطلاع عليها في 30 يونيو 2025.

    وفقًا لما أوردته Calcio&Finanza، فإن التكلفة التاريخية لباستوني (أي المبلغ الإجمالي المدفوع إلى أتالانتا على مر السنين) تبلغ 40.7 مليون يورو، مع قيمة متبقية في يونيو الماضي تبلغ حوالي 4.3 مليون، والتي ستنخفض إلى 2.84 مليون في 30 يونيو من العام الحالي.

    بشكل أساسي، سيتم استهلاك تكلفة اللاعب بالكامل تقريبًا.

  • القيمة المضافة المحتملة لإنتر

    لننتقل الآن إلى الربح المحتمل الذي قد يحققه نادي إنتر.

    انطلاقاً من رقم محتمل يبلغ 60 مليون يورو كنقطة انطلاق لصفقة بيع محتملة، قد يسجل نادي فيالي ديلا ليبيراتسيوني ربحاً يزيد عن 57 مليون يورو، كما لاحظ زملاؤنا في Calcio&Finanza. وفي حالة تحقيق عائد أعلى، فإن الرقم سيرتفع تبعاً لذلك.

    وبناءً على تاريخ إتمام الصفقة المحتملة، سيتضح في أي سنة مالية سيتم تسجيل الربح. على أي حال، سيحقق إنتر وفراً في حسابات 2026/27 بقيمة 11.59 مليون يورو بين قيمة الاستهلاك والراتب الإجمالي الذي يتقاضاه باستوني.

