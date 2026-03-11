إنتر، هل سيكون الصيف ثورة؟ جميع اللاعبين الذين يمكنهم الرحيل

الكثير يدور حول مستقبل هاكان تشالهانوغلو، الذي لم يخف أبدًا رغبته في إنهاء مسيرته في تركيا. يبقى أن نرى ما إذا كان غلطة سراي سيقدم عرضًا مرضيًا، نظرًا لأن الصيف الماضي، في ظل وجود عقد لمدة عامين بين إنتر وتشالهانوغلو، وصل عرض أزعج أوسيليو لكونه منخفضًا واستفزازيًا. في الصيف المقبل، سيكون هناك عقد لمدة عام واحد بين إنتر وكالهانوغلو، ومن السهل تخيل ما قد يحدث. إلى جانب من سيقف لاعب الوسط؟ في هذه الأشهر، كان من المتوقع أن تبدأ محادثات التجديد، ولكن في الوقت الحالي لم يتم تناول هذا الموضوع مع محيط اللاعب.

بالعودة إلى خط الوسط، هناك مسألة تتعلق بديوف: لاعب الوسط الذي جاء من لينس مقابل 25 مليون يورو لم يستخدمه تشيفو أبدًا في دوره، في إشارة واضحة إلى ضعف ثقة المدرب الروماني به، الذي يستخدمه منذ بداية الموسم بشكل حصري تقريبًا في مركز الجناح الأيمن، باستثناء حالات نادرة جدًا وغير مهمة. لا يمكن أن تستمر القصة على هذا النحو، فبهذه الطريقة سيبقى ديوف استثمارًا مهملًا على جانب الطريق. إنه يشغل مكانًا عامًا ويعيق المرور، لذا يجب إزالته. ما لم يبدأوا في منحه الثقة، ولكن حتى الآن لا يبدو أن هناك ما يدعو إلى ذلك.

ثم هناك دافيد فراتيسي، لاعب آخر يبحث عن سعادته في مكان آخر منذ ما لا يقل عن موسمين. حتى الآن، لم يقدم أحد عرضًا لشرائه، وأقصى ما حصل عليه النيرازوري كان عرضًا للإعارة مع حق الشراء، وهو عرض سقط عندما أدرك النيرازوري أنهم لن يتمكنوا من الحصول على كورتيس جونز.