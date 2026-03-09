Goal.com
Lelio Donato و زهيرة عادل

المسار المعاكس في سباق السكوديتو .. إنتر "شبه معصوم" أمام الصغار وميلان عاشق "الوجه المكشوف" يعاني

أكد الديربي كيف أن إنتر وميلان وصلا للمنافسة على لقب الدوري بمسار شبه معاكس: فريق أليجري نادراً ما أخفق في المباريات الكبرى لكنه كثيراً ما تعثر أمام الفرق الصغيرة، على عكس النيراتزوري.

ما الذي يلزم أكثر للفوز بالاسكوديتو؟ 

هناك من يعتقد أن حصد النقاط في المباريات الكبرى أمرٌ أساسي للاحتفال في نهاية الدوري، فيما يرى آخرون أن الأهم هو عدم ارتكاب أي خطأ أمام ما يُسمّى بالفرق الصغيرة.

الترتيب الحالي يُثبت صحة رأي الفئة الثانية، إذ إن إنتر المتصدر بنى أفضليته بالفوز عملياً دائماً على فرق أدنى منه على الورق، بينما قدّم ميلان أداءً ممتازاً أمام الفرق الكبيرة الأخرى، لكنه أضاع نقاطاً مؤلمة، على سبيل المثال، عند مواجهة الفرق الصاعدة حديثاً.

مساران؛ مسار النيراتزوري والروسونيري نحو هدف الاسكوديتو، متعاكسان فعلياً..

  • إنتر سيئ أمام الكبار

    ليس فقط الديربيات، وكلا مباراتي الذهاب والإياب خسرها إنتر، وكلتاهما دون أن ينجح حتى في تسجيل أي هدف هذا الموسم. إنتر كيفو عانى دائماً أمام بقية كبار الدوري. 

    قبل بضعة أسابيع فاز النيراتزوري على يوفنتوس، لكن ليس من دون معاناة وبالتأكيد من دون إمتاع على مستوى الأداء. وهي مواجهة اتسمت أيضاً بالجدل بسبب الطرد غير العادل لكالولو الذي أثّر فعلياً على النتيجة.

    في مباراة الذهاب كان البيانكونيري قد فاز على إنتر 4-3. بالإضافة إلى ذلك لم ينجح فريق كيفو أبداً في الفوز على نابولي: خسارة 3-1 في 'مارادونا' وتعادل 2-2 على أرضه في الإياب. فيما فاز إنتر بفارق ضئيل في الأولمبيكو على روما، الذي سيواجهه يوم الأحد 5 أبريل في 'سان سيرو'.  كما اكتسح كومو.

    المحصلة حتى اليوم هي ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وأربع هزائم، بإجمالي 10 نقاط في ثماني مباريات ضد أول ستة فرق في جدول الترتيب. وفي دوري الأبطال كانت الأمور أسوأ حتى: إذ إن إنتر خسر دائماً أمام آرسنال وأتلتيكو مدريد وليفربول. إضافة إلى مواجهتي الذهاب والإياب أمام بودو. 

  • إنتر "شبه معصوم" أمام الفرق الصغيرة

    ولكن كيف تمكّن إنتر من بناء تقدّمه بفارق سبع نقاط على ميلان؟

    ببساطة، فريق كيفو لم يخطئ عمليًا قط أمام الفرق التي تحتل المراكز من السابع إلى العشرين في جدول الترتيب.

    الهزيمة الوحيدة حتى اليوم هي تلك التي تلقاها على أرضه أمام أودينيزي في الجولة الثانية من الدوري. ومنذ ذلك الحين حقق إنتر العلامة الكاملة.

    مسيرة مثالية فتحت فارقًا كبيرًا خلفه، على الأقل قبل ديربي الإياب الذي أوقف سلسلة إيجابية تضمنت أربع عشرة فوزًا وتعادلًا واحدًا فقط، بالطبع أمام فريق كبير، وهو نابولي.

  • ميلان في مواجهة قوية

    على عكس إنتر، بنى ميلان ترتيبه في جدول الدوري بالأساس في المباريات الكبرى.

    وبالإضافة إلى مباراتي الديربي، اللتين فاز بهما كلتيهما 1-0 مع مخاطرة ضئيلة جدًا، تغلب فريق أليجري مرة واحدة على الأقل على نابولي وروما وكومو.

    لكن ميلان اكتفى بالتعادل خارج أرضه أمام يوفنتوس، حين أهدر بوليسيتش أيضًا ركلة جزاء. كما تعادل أيضًا على أرضه أمام روما وكومو في مباراة الإياب.

    وبانتظار الذهاب إلى نابولي واستضافة يوفنتوس في الأسابيع المقبلة، لم يخسر الروسونيري حتى اليوم أمام الفرق الستة الأولى في الترتيب: 5 انتصارات وثلاثة تعادلات بمجموع 18 نقطة في ثماني مباريات.

  • ميلان يُثقل كاهله بالنقاط المهدرة أمام الفرق الصاعدة حديثًا

    في الواقع خسر ميلان مباراتين فقط في أول ثمانيٍ وعشرين جولة أمام كريمونيزي وبارما، أي أقل من أي فريق آخر وثلاثًا أقل أيضًا من إنتر.

    لكن التعادلات كانت كثيرة، بل كثيرة جدًا: تسعة تعادلات، أي أكثر بثمانية من النيراتزوري. وكذلك كانت هذه التعادلات تقريبًا كلها أمام فرق تُعد على الورق أدنى بكثير: بيزا، بارما، ساسولو، جنوى وفيورنتينا.

    الإحساس عمومًا أن ميلان يعاني عندما يتعين عليه صنع المباراة وفرض أسلوبه، بينما يكون مرتاحًا تمامًا إذا واجه منافسين يمنحونه مساحة أكبر ويلعبون معه بندّية وبوجه مكشوف.

    ولهذا فإن الجولات العشر الأخيرة قد تخبئ أفخاخًا مفاجئة أخرى في المطاردة الصعبة لإنتر.

