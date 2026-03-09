المسار المعاكس في سباق السكوديتو .. إنتر "شبه معصوم" أمام الصغار وميلان عاشق "الوجه المكشوف" يعاني

ليس فقط الديربيات، وكلا مباراتي الذهاب والإياب خسرها إنتر، وكلتاهما دون أن ينجح حتى في تسجيل أي هدف هذا الموسم. إنتر كيفو عانى دائماً أمام بقية كبار الدوري.

قبل بضعة أسابيع فاز النيراتزوري على يوفنتوس، لكن ليس من دون معاناة وبالتأكيد من دون إمتاع على مستوى الأداء. وهي مواجهة اتسمت أيضاً بالجدل بسبب الطرد غير العادل لكالولو الذي أثّر فعلياً على النتيجة.

في مباراة الذهاب كان البيانكونيري قد فاز على إنتر 4-3. بالإضافة إلى ذلك لم ينجح فريق كيفو أبداً في الفوز على نابولي: خسارة 3-1 في 'مارادونا' وتعادل 2-2 على أرضه في الإياب. فيما فاز إنتر بفارق ضئيل في الأولمبيكو على روما، الذي سيواجهه يوم الأحد 5 أبريل في 'سان سيرو'. كما اكتسح كومو.

المحصلة حتى اليوم هي ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وأربع هزائم، بإجمالي 10 نقاط في ثماني مباريات ضد أول ستة فرق في جدول الترتيب. وفي دوري الأبطال كانت الأمور أسوأ حتى: إذ إن إنتر خسر دائماً أمام آرسنال وأتلتيكو مدريد وليفربول. إضافة إلى مواجهتي الذهاب والإياب أمام بودو.

