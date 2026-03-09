المسار المعاكس في سباق السكوديتو .. إنتر "شبه معصوم" أمام الصغار وميلان عاشق "الوجه المكشوف" يعاني

ما الذي يلزم أكثر للفوز بالاسكوديتو؟
هناك من يعتقد أن حصد النقاط في المباريات الكبرى أمرٌ أساسي للاحتفال في نهاية الدوري، فيما يرى آخرون أن الأهم هو عدم ارتكاب أي خطأ أمام ما يُسمّى بالفرق الصغيرة.
الترتيب الحالي يُثبت صحة رأي الفئة الثانية، إذ إن إنتر المتصدر بنى أفضليته بالفوز عملياً دائماً على فرق أدنى منه على الورق، بينما قدّم ميلان أداءً ممتازاً أمام الفرق الكبيرة الأخرى، لكنه أضاع نقاطاً مؤلمة، على سبيل المثال، عند مواجهة الفرق الصاعدة حديثاً.
مساران؛ مسار النيراتزوري والروسونيري نحو هدف الاسكوديتو، متعاكسان فعلياً..
