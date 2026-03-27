إنتر ميامي يسرق بريق التاريخ من الكتلان.. قرارات بـ"اسم ميسي" تحرج برشلونة اقتصاديًا وأخلاقيًا

بينما كانت جرافات التطوير تنهش في جنبات ملعب "كامب نو" التاريخي، مُعلنة عن فجر جديد للعملاق الكتالوني برشلونة؛ ظهر مشهد وكأنه "رد دين" قاسٍ بلمسات أمريكية، على الضفة الأخرى من الأطلسي.

الحديث هُنا عن نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ الذي تعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، صيف عام 2023.

انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، لم يكن مجرد صفقة تجارية فحسب؛ بل تحوّل الأمر إلى إحراج علني لبرشلونة، ودرس قاسٍ في التكريم الرياضي.

ميسي هو أسطورة برشلونة الخالدة؛ والذي أجبرته الظروف الاقتصادية للنادي، على الرحيل قبل 5 سنواتٍ من الآن.

ورحل الأسطورة الأرجنتينية من العملاق الكتالوني، إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، صيف عام 2021؛ قبل الانضمام إلى فريقه الأمريكي الحالي في 2023، كما ذكرنا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز مظاهر إحراج إنتر ميامي لنادي برشلونة، بسبب ليونيل ميسي..