أحمد فرهود

إنتر ميامي يسرق بريق التاريخ من الكتلان.. قرارات بـ"اسم ميسي" تحرج برشلونة اقتصاديًا وأخلاقيًا

لا يُمكن فصل اسم ليونيل ميسي عن برشلونة.. ولكن!

بينما كانت جرافات التطوير تنهش في جنبات ملعب "كامب نو" التاريخي، مُعلنة عن فجر جديد للعملاق الكتالوني برشلونة؛ ظهر مشهد وكأنه "رد دين" قاسٍ بلمسات أمريكية، على الضفة الأخرى من الأطلسي.

الحديث هُنا عن نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ الذي تعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، صيف عام 2023.

انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، لم يكن مجرد صفقة تجارية فحسب؛ بل تحوّل الأمر إلى إحراج علني لبرشلونة، ودرس قاسٍ في التكريم الرياضي.

ميسي هو أسطورة برشلونة الخالدة؛ والذي أجبرته الظروف الاقتصادية للنادي، على الرحيل قبل 5 سنواتٍ من الآن.

ورحل الأسطورة الأرجنتينية من العملاق الكتالوني، إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، صيف عام 2021؛ قبل الانضمام إلى فريقه الأمريكي الحالي في 2023، كما ذكرنا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز مظاهر إحراج إنتر ميامي لنادي برشلونة، بسبب ليونيل ميسي..

    المفارقة المؤلمة.. ميسي يفتتح الملعب لغير أهله

    العملاق الكتالوني برشلونة عاد إلى ملعبه التاريخي "سبوتيفاي كامب نو"، بعد عمليات التطوير، يوم 22 نوفمبر 2025؛ وذلك في مواجهة أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإسباني.

    جمهور برشلونة كان يُمني النفس، لتواجد أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي، في مباراة عودة الفريق إلى "سبوتيفاي كامب نو"؛ إلا أن هذا الأمر لم يحدث.

    وما يُزيد من حزن الجماهير البرشلونية؛ هو أن تواجد ميسي في الافتتاح الرسمي للملعب عام 2027، غير مضمون أيضًا.

    نعم.. العملاق الكتالوني أعلن افتتاح الملعب رسميًا، بعد اكتمال عمليات التجديد؛ وذلك في عام 2027، ما لم يحدث أي تطورات.

    وسبب عدم ضمان تواجد الأسطورة الأرجنتينية، في الافتتاح الرسمي لملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ هو الخلافات العنيفة بينه وجوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.

    لابورتا فاز في انتخابات برشلونة، التي أُقيمت في مارس الجاري؛ حيث ستستمر ولايته حتى عام 2031، بشكلٍ رسمي.

    في المقابل.. المُفارقة التي أحرقت قلوب عشاق كتالونيا؛ هي تدشين نادي إنتر ميامي الأمريكي ملعبه الجديد "نيو ستاديوم"، بوجود ليونيل ميسي كـ"قائد وواجهة للعالم".

    إنتر ميامي سيفتتح ملعبه الجديد، في الرابع من أبريل 2026؛ ليثبت أن الهوية لا تُبني بمرور السنين فقط، بل بمن يرتدي القميص لحظة قص الشريط.

    • إعلان
    مدرج ميسي.. ليو أكثر من مجرد لاعب في إنتر ميامي

    حتى يومنا هذا.. لا تزال إدارة العملاق الكتالوني برشلونة، تدرس كيفية تكريم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إطلاق اسم ميسي على أحد مدرجات ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

    * ثانيًا: وضع تمثال لميسي في مدخل ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

    * ثالثًا: إقامة مباراة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لتكريم ميسي.

    ووسط انشغال الإدارة البرشلونية بكيفية تكريم ميسي؛ ها هو نادي إنتر ميامي الأمريكي، يعلن عن قرار رسمي تاريخي.

    وأعلن إنتر ميامي إطلاق اسم ميسي، على أحد مدرجات ملعبه الجديد "نيو ستاديوم"؛ ليُمثل ذلك إحراجًا كبيرًا لبرشلونة، ومجلس إدارته.

    وقال إنتر ميامي: "جرت العادة على أن تستلهم هذه التكريمات من الحنين إلى الماضي، وعلى الذكريات؛ لكن.. هذا التكريم مختلف".

    وأضاف النادي الأمريكي: "هذا التكريم وليد الحاضر.. مما تشعر به في كل مرة يخطو ليو، إلى الملعب".


    إنتر ميامي يجني "ثروة" من ميسي وسط معاناة برشلونة

    العالم أجمع ينظر إلى الراتب الضخم الذي يتحصل عليه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ والذي انضم إليه صيف عام 2023، بشكلٍ رسمي.

    لكن.. البعض يتجاهل العائد الذي يتحصل عليه إنتر ميامي نفسه، من وجود اسم بحجم ميسي، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: زيادة سعر تذاكر مباريات إنتر ميامي، بنسبة وصلت إلى 500%.

    * ثانيًا: أصبحت قمصان إنتر ميامي من الأكثر مبيعًا، في تاريخ الدوري الأمريكي.

    * ثالثًا: توقيع الكثير من عقود الرعاية الجديدة، وبمبالغ ضخمة للغاية.

    وكل ذلك يُمثل إحراجًا شديدًا للعملاق الكتالوني برشلونة؛ حيث لم يستطع النادي الاستفادة من أسطورته الحية، لكي يخرج من أزمته الاقتصادية.

    برشلونة يُعاني من أزمة اقتصادية عنيفة منذ 2020؛ وهي تلك التي أجبرت النادي على عدم تجديد عقد الأسطورة الأرجنتينية، في 2021.

    إلا أن الإدارة البرشلونية برئاسة جوان لابورتا، لو حافظت على العلاقات الجيدة مع ميسي - بعد رحيله -؛ كانت ستستفيد منه كثيرًا، في تسريع عملية التعافي الاقتصادي.

    ذلك لم يحدث بالطبع؛ ففي الوقت الذي يجمع فيه إنتر ميامي "ثروة مالية" من ميسي، لا يزال برشلونة حائرًا في كيفية العودة إلى قاعدة "1:1" في اللعب المالي النظيف.

    كلمة أخيرة.. لتتوقف الخسائر عند هذا الحد يا برشلونة!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أنه من حق جماهير العملاق الكتالوني برشلونة، أن تتحسر على عدم استفادة النادي من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    عدم استفادة برشلونة من ميسي، لا تقتصر على الاقتصاد فقط؛ وإنما أيضًا في الجوانب الفنية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أثبت ميسي أنه لا يزال قادرًا على الإبداع في سن الـ38؛ حيث قاد إنتر ميامي للتتويج بـ3 ألقاب رسمية، حتى الآن.

    * ثانيًا: برشلونة يحتاج إلى لاعب بخبرة ميسي؛ وسط كم هائل من النجوم الشباب، في الفريق الأول.

    ومن هُنا.. تُريد الجماهير البرشلونية أن تتوقف الخسائر عند هذا الحد؛ على أن يتم فتح صفحة جديدة مع الأسطورة الأرجنتينية، من خلال تكريمه وإعادة ربط اسمه بالنادي مجددًا.

    ربط اسم ميسي ببرشلونة مجددًا؛ قد يكون من خلال توليه منصبًا إداريًا بعد الاعتزال، أو الاستفادة منه في أمور تجارية مختلفة.

    ويبقى علينا الانتظار الآن؛ لمعرفة هل سينجح رئيس برشلونة جوان لابورتا في تحسين علاقاته مع ليونيل ميسي، أم ستبقى الأمور كما هي عليها.

