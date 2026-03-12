Getty Images Sport
إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي مستعد للتنافس مع يوفنتوس على التعاقد مع نجم مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية
إنتر ميامي ينضم إلى السباق على نجم مانشستر سيتي
إنتر ميامي ليس الوحيد الذي يسعى وراءه، حيث يحلم نادي بنفيكا السابق لسيلكا بالعودة إلى الوطن، بينما يراقب غلطة سراي الوضع عن كثب، وفقًا لصحيفة غازيتا ديلو سبورت. ومع ذلك، فإن احتمال اللعب إلى جانب ميسي في الولايات المتحدة يمثل عامل جذب كبير. يحصل سيلكا حاليًا على ما بين 7 و 8 ملايين يورو صافي سنويًا بالإضافة إلى المكافآت، وهو رقم تقيّمه كل من ميامي ويوفنتوس أثناء إعدادهما لعروضهما للاعب الوسط المتعدد المواهب.
يوفنتوس يدرس صفقتين طموحات
تزعم صحيفة "غازيتا" أن مديري يوفنتوس داميان كومولي وماركو أوتوليني قد بدأوا بالفعل في إجراء اتصالات لاستكشاف جدوى جلب سيلفا إلى تورينو. السعي وراء سيلفا هو جزء من استراتيجية أوسع نطاقًا تهدف إلى تحديد اللاعبين النخبة المتاحين في سوق الانتقالات الذين يمكنهم تعزيز الفريق دون دفع رسوم انتقال باهظة. إلى جانب نجم مانشستر سيتي، وضعت السيدة العجوز نصب عينيها ليون جوريتزكا لاعب بايرن ميونيخ. يمثل كلا اللاعبين الملف الشخصي المتميز الذي تتوق إليه يوفنتوس، على الرغم من أن أي صفقة ستتوقف على تأهل النادي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لضمان القوة المالية والهيبة اللازمتين للتغلب على المنافسة.
جوريتزكا يشير إلى رحيله عن بايرن ميونيخ
أكد جوريتزكا بالفعل أنه سيغادر بايرن ميونيخ عند انتهاء عقده في يونيو. اللاعب الدولي الألماني متحمس لخوض تجربة جديدة، حيث صرح: "أنا متحمس لخوض تجربة في الخارج: ربما تكون هذه فرصتي الأخيرة". هذا الاعتراف جعل يوفنتوس في حالة استنفار قصوى، على الرغم من أنه يواجه منافسة شديدة من أرسنال، الذي يُقال إنه الوجهة التي يحلم بها اللاعب.
بينما تظل الدوري الإنجليزي الممتاز يشكل تهديدًا، يعتمد يوفنتوس على مشروع لوتشيانو سباليتي لجذب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى الدوري الإيطالي. راتب جوريتزكا الحالي الذي يبلغ حوالي 7 ملايين يورو صافي سنويًا في متناول يوفنتوس، شريطة أن يتمكن من التخلص من لاعبين آخرين يتقاضون رواتب عالية.
تصفيات دوري أبطال أوروبا هي المفتاح
بالنسبة ليوفنتوس، ستحدد الأسابيع القادمة على أرض الملعب نجاحه في سوق الانتقالات. الحصول على جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البالغة 60 مليون يورو أمر ضروري لتلبية مطالب رواتب نجوم مثل سيلفا وجوريتزكا. يحتل النادي حاليًا المركز الرابع في الدوري الإيطالي، على أمل أن يوفر له إنهاء الموسم بقوة النفوذ اللازم لإقناع هؤلاء النجوم العالميين باختيار تورينو بدلاً من ميامي أو لندن أو لشبونة.
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، ستتجسد المعركة بين النخبة الأوروبية التقليدية والقوة الصاعدة لدوري MLS في الصراع على سيلفا. مشروع إنتر ميامي الطموح بقيادة ديفيد بيكهام، والذي يقوده ميسي الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية، يمثل تهديدًا حقيقيًا لخطط يوفنتوس.
