إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي مستعد للتنافس مع يوفنتوس على التعاقد مع نجم مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية

أكد جوريتزكا بالفعل أنه سيغادر بايرن ميونيخ عند انتهاء عقده في يونيو. اللاعب الدولي الألماني متحمس لخوض تجربة جديدة، حيث صرح: "أنا متحمس لخوض تجربة في الخارج: ربما تكون هذه فرصتي الأخيرة". هذا الاعتراف جعل يوفنتوس في حالة استنفار قصوى، على الرغم من أنه يواجه منافسة شديدة من أرسنال، الذي يُقال إنه الوجهة التي يحلم بها اللاعب.

بينما تظل الدوري الإنجليزي الممتاز يشكل تهديدًا، يعتمد يوفنتوس على مشروع لوتشيانو سباليتي لجذب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى الدوري الإيطالي. راتب جوريتزكا الحالي الذي يبلغ حوالي 7 ملايين يورو صافي سنويًا في متناول يوفنتوس، شريطة أن يتمكن من التخلص من لاعبين آخرين يتقاضون رواتب عالية.