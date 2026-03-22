إنتر لم يعد يفوز، مما يبقي الصراع على لقب الدوري مفتوحاً: مقارنة بين الجداول، لأن نابولي وميلان لا يزالان يحدوان بالأمل. لكن تشيفو يتمتع بميزة

لم يعد إنتر قادراً على الفوز.

يبدو الأمر مصادفة، لكن شهر مارس سينتهي - بسبب فترة التوقف المخصصة للمنتخبات الوطنية، حيث ستخوض إيطاليا بقيادة غاتوزو أيضاً مباراة التأهل إلى كأس العالم القادمة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك - دون أي فوز للفريق النيرازوري بقيادة كريستيان تشيفو (على الرغم من أن كولاروف كان حاضراً كمدرب رئيسي في ملعب فرانكي مساءً، بسبب إيقاف تشيفو في الجولة الماضية): ففي الواقع، بعد التعادل 0-0 في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا ضد كومو، جاءت الهزيمة في الديربي ضد ميلان،ثم التعادلان المتتاليان 1-1 على أرضه مع أتالانتا أولاً، ثم خارج أرضه مع فيورنتينا بعد ذلك.

وهذا دليل على أن السباق على لقب الدوري الإيطالي لا يزال مفتوحاً أكثر من أي وقت مضى.