Gabriele Stragapede

إنتر لا يرسل أي لاعب: صمت إعلامي، لا أحد يتحدث بعد مباراة أتالانتا

بعد دقائق من الانتظار، لم يتقدم في النهاية أي من أعضاء نادي النيرازوري للتحدث أمام الكاميرات.

تعادل في النتيجة النهائية وحدثان سيظلان موضوع نقاش لفترة طويلة.

انتهت المباراة التي أقيمت في ملعب سان سيرو، ملعب جوزيبي مياتزا، بين إنتر وأتالانتا بنتيجة 1-1: رد نيكولا كرستوفيتش بهدف في الشوط الثاني على هدف فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الشوط الأول، وسط احتجاجات جماهير النيرازوري.

ولم تكن هذه هي الحادثة الوحيدة التي ستترك آثاراً عديدة خلال الأيام المقبلة: فقد أثار التلامس الذي حدث داخل منطقة جزاء فريق بيرغامو بين دافيد فراتيسي وجورجيو سكالفيني - والذي تجاهله كل من الحكم مانغانييلو ونظام الفيديو المساعد (VAR) - جدلاً واسعاً.

بعد أكثر من ساعة من الانتظار منذ صافرة النهاية، جاء التأكيد من النادي النيرازوري: لن يتحدث أحد بعد المباراة، وهو قرار يظهر مدى خيبة الأمل تجاه القرارات التي اتخذت خلال اللقاء.

    وفقاً لما أفاد به مراسل DAZN الموجود داخل ملعب ميلانو، كان من المقرر أن تظهر إدارة النادي الواقع في شارع فيالي ديلا ليبرازيوني أمام الكاميرات لإجراء المقابلات المعتادة بعد المباراة، لكن الجدل الذي أثارته المباراة ضد أتالانتا دفع أعضاء الإدارة النيراززورية إلى التفكير لمدة ساعة تقريبًا، قبل أن يقرروا عدم إرسال أي لاعب للتحدث سواء إلى DAZN أو في المؤتمر الصحفي.

    وبالتالي، فرض إنتر صمتًا إعلاميًا، ولم يتحدث أي لاعب بعد المباراة ضد أتالانتا.

    موقف مهم، بعد نهاية مثيرة للغاية في سان سيرو.

    أدى التوتر الناجم عن أحداث المباراة إلى دخول مساعد مدرب إنتر ميلان ألكسندر كولاروف في شجار مع بيرات دجيمسيتي، مدافع أتالانتا، في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد الأمر أن يتطور إلى اشتباك جسدي.

    وكان من الضروري تدخل زملائه في الفريق والعديد من لاعبي الفريق المنافس لإيقاف المدافع الألباني. وفي خضم الفوضى التي سادت المباراة، حصل تشيفو أولاً على بطاقة صفراء ثم طرده الحكم مانغانييلو.

