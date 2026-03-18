إنتر، لاوتارو: "أنا سعيد هنا، لا أعرف متى، لكنني أحلم بالعودة إلى راسينغ"

يتحدث المهاجم الأرجنتيني عبر الإذاعة التابعة للنادي الذي اكتشفه.

لاوتارو مارتينيز يتحدث عن ماضيه وحاضره ومستقبله.

صرح المهاجم الأرجنتيني في إنتر ميلان لـ "راسينغ راديو"، المحطة الإذاعية الرسمية للنادي الذي اكتشفه: "العودة إلى راسينغ هي أمنيتي للمستقبل، وأحاول إقناع زوجتي التي تدعمني. بالطبع الأمر يعتمد على العديد من العوامل، منها العائلية وأيضًا حالتي البدنية. حلمي هو العودة للعب في راسينغ لمدة عام على الأقل، ولا أعرف متى".

"لا يزال لديّ 3 سنوات في عقدي مع إنتر، وأود البقاء لفترة طويلة في كرة القدم عالية المستوى، أيضًا لأنني أشعر أنني بخير وما زلت شابًا بما يكفي. لكن في المستقبل أود العودة إلى راسينغ، لأجعل أطفالي يدركون أيضًا الحب الذي يكنه لي مشجعو راسينغ".

    "أتحدث كل أسبوع مع دييغو ألبرتو ميليتو (المهاجم السابق لكلا الفريقين والرئيس الحالي للنادي الأرجنتيني)، فقد كان دائمًا حاضرًا وقريبًا مني حتى في بداية مسيرتي. نتواصل كثيرًا، وقد راسلني أيضًا بعد إصابتي الأخيرة. تحدثنا أيضًا عن راسينغ الذي لا يمر بفترة جيدة، لكنني أرسلت له رسالة دعم للنادي".

    "ذات يوم، عندما عدت إلى الأرجنتين للانضمام إلى المنتخب الوطني، توجهت على الفور إلى تيتا (مركز تدريب راسينغ، محرر)، حيث كان صديق لأخي يلعب في فريق الاحتياط. التقيت بمدرب راسينغ، كوستاس، الذي قال لي أن أعود إلى هنا العام المقبل بعد كأس العالم. الرغبة في العودة إلى راسينغ لا تزال حاضرة في داخلي بسبب اللحظات التي عشتها هناك، لأنها سمحت لي بأن أفعل ما أفعله اليوم. بالإضافة إلى التضحيات التي قدمتها، فقد ساعدوني كثيراً".

    انضم لوتارو إلى إنتر من نادي راسينغ كلوب دي أفيانيدا مقابل 25 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2018، بعد أن سجل 27 هدفاً في 62 مباراة في الأرجنتين. وفي موسمه الثامن في إيطاليا حتى الآن، سجل لوتارو 171 هدفاً في 370 مباراة بقميص النيرازوري، وفاز ببطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي ثلاث مرات

    وهو، إلى جانب روبرتو بونينسيغنا، ثالث أفضل هداف في تاريخ الفريق بعد أليساندرو ألتوبيلي (209 أهداف) وجوزيبي مياتزا (284 هدفًا).

