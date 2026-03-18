إنتر، كيف حال لاوتارو مارتينيز؟ الأرجنتين لم تستدعه للمباراة الودية مع غواتيمالا

لن يشارك لاوتارو مارتينيز في المباراة المقبلة للأرجنتين.
لم يتعافى قائد إنتر ميلان من الإصابة التي تعرض لها في النرويج، على ملعب بودو/غليمت في مباراة الذهاب من تصفيات دوري أبطال أوروبا. لا يزال مشاركة اللاعب رقم 10 في إنتر ميلان مشكوكاً فيها في المباراة القادمة لفريق تشيفو (المباراة خارج أرضه في فلورنسا ضد فيورنتينا)، ولهذا السبب، قرر مدرب الألبيسيليستي ليونيل سكالوني عدم استدعائه وتجنيبه السفر للمباراة الودية مع غواتيمالا، وهي المباراة التي تحل محل المباراة النهائية التي كان من المفترض أن تقام ضد إسبانيا.