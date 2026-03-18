إنتر، كيف حال لاوتارو مارتينيز؟ الأرجنتين لم تستدعه للمباراة الودية مع غواتيمالا

ولكن ما هي حالة لوتارو مارتينيز؟

حالة قائد إنتر لم تصل بعد إلى 100%: المهاجم الأرجنتيني لم يستعد لياقته البدنية الكاملة بعد، ومن غير المرجح أن يشارك في مباراة أرتيميو فرانكي ضد فيورنتينا بقيادة فانولي.

وقد تدرب المهاجم رقم 10 في إنتر بشكل منفصل خلال الجلسات التدريبية الأخيرة (بجانب مخيتاريان وباستوني وكالهانوغلو)، وسيبقى في إيطاليا للتدرب مع تشيفو حتى يصبح جاهزاً للعب بعد فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية.







