إنتر، كولاروف: "لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن مباراة أتالانتا أصبحت من الماضي. الليلة فرصة كبيرة"

تحدي مهم، لإرسال رسالة إلى الدوري (وخاصة إلى ميلان ونابولي) وللعودة فوراً إلى طريق الانتصارات بعد التعادل على أرضنا أمام أتالانتا. يريد إنتر استعادة النقاط الثلاث على الفور، وسيواجه فيورنتينا على ملعب فرانكي لتحقيق هذه المهمة.

تحدث ألكسندر كولاروف، المدرب الرئيسي للنيرازوري في هذه الأمسية نظراً لإيقاف كريستيان تشيفو، ووصف التحدي قبل صافرة البداية. وعلق على المباراة لقناة DAZN قائلاً: "أنا هادئ إلى حد ما، صحيح أن هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها وحدي، لكنني هادئ إلى حد ما. أنا واثق بعد أن رأيت الفريق خلال الأسبوع، فهم ينقلون لنا الهدوء".