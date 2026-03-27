إنتر، فريق تحت 23 سنة ينتقل إلى ملعب جديد: اعتباراً من العام المقبل، ستُقام المباريات على أرضه في ملعب بريدا. نظرة عامة على المشروع

من بين الاجتماعات المقررة لشهر أبريل في شارع التحرير، سيكون هناك بعض الاجتماعات المخصصة لمشروع تحت 23 سنة. مع اقتراب نهاية العام الأول، سيكون هناك متسع من الوقت لإجراء التقييمات النهائية وتقديم الملاحظات اللازمة، لكن كان من المهم إرساء الأسس للمستقبل. بعد البداية الجيدة، واجه فريق فيكي تراجعاً غير متوقع، وهي تقلبات يمكن أن تكون جزءاً من اللعبة، نظراً لأننا أمام الظهور الأول للفريق الثاني في دوري الدرجة الثالثة. لكن قريبًا، سيكون هناك حاجة إلى إعادة النظر في المشروع والفلسفة التي ترافقه، ربما مع التفكير أيضًا في كيفية سير الأمور مع المدرب الحالي، ستيفانو فيكي، الذي ليس من المؤكد تمامًا أنه سيستمر في نفس المنصب العام المقبل. شهد الموسم الحالي بعض الصعوبات، حيث لم تخلو الأمور من بعض سوء التفاهم مع فريق بريمافيرا، كما واجهت مرافق التدريب بعض المشاكل، التي من المفترض أن تنتهي اعتبارًا من يناير المقبل، عندما يُتوقع أن ينضم فريق إنتر تحت 23 عامًا إلى الفريق الأول في بينيتينا، بعد انتهاء أعمال الترميم في أبيانو جنتيل.



