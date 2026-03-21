إنتر، عودة الاهتمام بأندريه سانتوس لاعب تشيلسي: ثورة في خط الوسط

فيكاريو ليس الهدف الوحيد للنيرازوري في سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

لا يزال إنتر يوجه أنظاره نحو سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز.


بعد عام من التعاقد مع المدافع السويسري مانويل أكانجي (الذي سيتم شراء عقده بنهاية هذا الموسم مقابل 15 مليون يورو) من مانشستر سيتي، بدأ المدير الرياضي بييرو أوسيليو العمل بالفعل لمحاولة إعادة غولييلمو فيكاريو (مواليد 1996) إلى وطنه، والذي تمت مفاوضات بشأنه قبل انتقاله من إمبولي إلى توتنهام مقابل 18.5 مليون يورو في صيف 2023.

الحارس الإيطالي هو الهدف الأول، لكنه ليس الوحيد للنيرازوري في سوق الانتقالات الإنجليزية.


  • إنتر ميلان وأندريه سانتوس

    أفادت قناة «سبورت إيطاليا» أن نادي إنتر ميلان مهتم بضم أندريه سانتوس.


    لاعب الوسط البرازيلي المولود عام 2004 مرتبط بعقد مع تشيلسي حتى يونيو 2030، بعد أن اشتراه النادي من فاسكو دا جاما عام 2023 مقابل 12.5 مليون يورو. وبعد إعارته إلى نوتنغهام فورست وستراسبورغ، عاد إلى لندن، حيث خاض حتى الآن 40 مباراة وسجل هدفاً واحداً، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وحصل على 8 بطاقات صفراء.


    كان مسؤولو إنتر قد تحدثوا بالفعل مع وكيل أعماله جوليانو بيرتولوتشي العام الماضي، عندما لم تكن الظروف مواتية للمضي قدماً في المفاوضات، والآن أعادوا الاتصال به لمعرفة ما إذا كانت الأوضاع قد تغيرت في غضون ذلك وهل هناك مجال لإعادة فتح باب المفاوضات.


  • ثورة في خط الوسط

    استعداداً للموسم المقبل، تتمثل فكرة تشيفو في تغيير نظام اللعب، بالانتقال من خط وسط مكون من ثلاثة لاعبين إلى خط وسط يتألف من لاعبين في الوسط.


    وهو دور لا يجيده بشكل طبيعي أي من لاعبي خط الوسط السبعة الحاليين في النيرازوري: من باريلا إلى زيلينسكي مروراً بكالهاجلو وديوف وفراتيسي ومخيتاريان وسوتشيتش. ومن بينهم جميعاً، ربما يكون اللاعب البولندي السابق في نابولي هو الوحيد المؤكد بقاءه في ميلانو بنسبة 100٪، بينما قد ينتقل الآخرون إلى أندية أخرى.


    يمكن لأندريه سانتوس أن يلعب في مركز الوسط في خط وسط مكون من ثلاثة لاعبين، ولكن يمكنه أيضًا أن يلعب في مركز الوسط، كما أثبت ذلك في تشيلسي إلى جانب الإكوادوري مويسيس كايسيدو وفي منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي جنبًا إلى جنب مع مواطنه برونو غيمارايس من نيوكاسل.


    ليس من قبيل الصدفة أن إنتر يبحث عن لاعبي خط وسط آخرين قادرين على اللعب في مركز الوسط: الفرنسي مانو كوني من روما والألماني ليون جوريتزكا، الذي ينتهي عقده في يونيو مع بايرن ميونيخ.


    دون نسيان الصربي ألكسندر ستانكوفيتش، الذي يستعد النيرازوري لإعادته إلى إيطاليا بدفع 23 مليون يورو إلى بروج، وهو المبلغ المنصوص عليه في حق إعادة الشراء.



