"حلم باستوني" يتحول إلى حقيقة .. خطة إنتر تفتح الطريق أمام برشلونة نحو "المدافع الأكثر تكاملًا في العالم"!

في البداية، كان يبدو أن أليساندرو باستوني بمثابة الحلم البعيد على برشلونة، لاعب آخر يرتبط بالانتقال إلى النادي الكتالوني دون وجود أي تطورات محتملة على أرض الواقع.

من المعروف أن برشلونة يبحث عن قلب دفاع أيسر بخواص محددة، يمكنه إضافة المزيد من الصلابة والقوة لفريق المدرب هانز فليك، خاصة في ظل خطة الدفاع المتقدم التي يعتمد عليها الألماني.

الأهداف معروفة للجميع، باستوني هو الحلم والأولوية، ومن بعده يأتي ميكي فان دي فين مدافع توتنهام ونيكو شلوتربيك نجم بوروسيا دورتموند وربما كريستيان روميرو.

ووفقًا لما تحدثت عنه الصحف الإيطالية، يبدو أن باستوني لم يعد حلمًا، بل صفقة قد تحدث على أرض الواقع بعد انتصار جوان لابورتا وفوزه بالانتخابات الرئاسية!



