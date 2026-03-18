Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Alessandro Bastoni Barcelona GOAL ONLYGoal AR
علي سمير

"حلم باستوني" يتحول إلى حقيقة .. خطة إنتر تفتح الطريق أمام برشلونة نحو "المدافع الأكثر تكاملًا في العالم"!

الصفقة المستحيلة أصبحت ممكنة للنادي الكتالوني

في البداية، كان يبدو أن أليساندرو باستوني بمثابة الحلم البعيد على برشلونة، لاعب آخر يرتبط بالانتقال إلى النادي الكتالوني دون وجود أي تطورات محتملة على أرض الواقع.

من المعروف أن برشلونة يبحث عن قلب دفاع أيسر بخواص محددة، يمكنه إضافة المزيد من الصلابة والقوة لفريق المدرب هانز فليك، خاصة في ظل خطة الدفاع المتقدم التي يعتمد عليها الألماني.

الأهداف معروفة للجميع، باستوني هو الحلم والأولوية، ومن بعده يأتي ميكي فان دي فين مدافع توتنهام ونيكو شلوتربيك نجم بوروسيا دورتموند وربما كريستيان روميرو.

ووفقًا لما تحدثت عنه الصحف الإيطالية، يبدو أن باستوني لم يعد حلمًا، بل صفقة قد تحدث على أرض الواقع بعد انتصار جوان لابورتا وفوزه بالانتخابات الرئاسية!


  • إنتر حدد سعره

    صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قالت إن إنتر أبدى استعداده لسماع العروض المقدمة للتعاقد مع باستوني، وذلك من أجل إنعاش خزينة النادي لجلب صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي القادم.

    الأنباء تبدو مفاجئة، لأن باستوني من أهم الأعمدة في إنتر، ولكن لا بأس، المبلغ المطلوب يتراوح بين 50 إلى 70 مليون يورو، بعدما كانت الأمور مستحيلة وغير مطروحة من الأساس منذ بضعة أشهر.

    وما يبعث بالكثير من التفاؤل لدى عشاق برشلونة، هو أن اللاعب يميل إلى تجاهل جميع العروض القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه يؤمن بأن فكره وأسلوب لعبه يتناسب مع فلسفة العملاق الكتالوني أكثر من أي فريق آخر.

    وهنا تصبح الكرة في ملعب جوان لابورتا، الذي يدخل الميركاتو الصيفي القادم بأولويتين، تدعيم مركز المهاجم الصريح وقلب الدفاع، فهل ينجح في اقتناص الإيطالي وتحقيق حلمه أخيرًا، خاصة وأن سعره يبدو في المتناول؟

    وحتى إن تعرض برشلونة لأي ضغوط مالية لإتمام الصفقة، هناك بعض الحلول المطروحة لضم باستوني وهنا سيجب التضحية بأي من هؤلاء!

  • ضحايا صفقة باستوني

    الصحيفة الإيطالية تحدثت عن إمكانية قيام برشلونة بعرض بعض لاعبيه على إنتر كجزء من الصفقة، ولو فشل هذا المخطط فهناك سيناريو آخر وهو بيع أحد اللاعبين الكبار.

    التخلي هنا لن يتم عن عنصر غير قادر على توفير الأموال الكافية للتعاقد مع باستوني، لذلك يجب إيجاد صفقة بيع مربحة يمكنها ضخ السيولة اللازمة، خاصة وأن هناك أولوية أخرى وهي المهاجم الصريح.

    رونالد أراوخو يعتبر من أكبر المرشحين للخروج، اللاعب الأوروجوياني فقد الكثير من بريقه، ولم يعد نفس النسخة التي شاهدناها في سنواته الأولى مع النادي الكتالوني، والجميع أصبح تقبلًا لفكرة رحيله بعد ما حدث هذا الموسم ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

    قدوم باستوني سيعني أن مشاركة أراوخو كأساسي أصبحت شبه مستحيلة، وتسويق الأوروجوياني لن يكون صعبًا، بايرن ميونخ يتابعه وهناك اهتمام من بعض أندية الدوري الإنجليزي على رأسها مانشستر يونايتد.

    هناك لاعب آخر قد نراه يغادر، والحديث هنا عن جول كوندي، المدافع الفرنسي الذي عانى من عدة تخبطات في الآونة الأخيرة، وهناك تكهنات حول انتقاله إلى باريس سان جيرمان الصيف القادم.

    سواء غادر أراوخو أو كوندي، رحيلهما سيضخ بخزينة النادي ما لا يقل عن 50 مليون يورو، وهو مبلغ يتيح للعملاق الكتالوني إبرام صفقة باستوني دون التأثير على أي أولويات أخرى.

    هناك أسماء أخرى يمكن بيعها مثل فيرمين لوبيز وفيران توريس، ولكن كوندي وأراوخو هما الأقرب بطبيعة المركز، وحاجة برشلونة للتخلي عن مدافع واحد على الأقل عند التعاقد مع باستوني أو غيره!

  • وأخيرًا .. باستوني صفقة مثالية لبرشلونة!

    صاحب الـ26 سنة يعتبر من أكثر المدافعين تكاملًا في أوروبا بشكل عام، اللاعب الذي تأسس في أكاديمية أتالانتا قبل الاستقرار في إنتر، أصبح من أهم اللاعبين بمركزه بفضل صفاته وشخصيته في الملعب.

    أسلوب لعبه يمنحه الكثير من الجاذبية خاصة لفريق مثل برشلونة، لأنه يلعب بالقدم اليسرى ولديه قدرات استثنائية في بناء الهجمات من الخلف، ويجيد كسر الخطوط بفضل رؤيته وتمريراته العمودية.

    من المعروف أن المدافع في برشلونة وظيفته لا تقتصر على الدفاع فقط، أنت مطالب أيضًا بالمساهمة في العملية الهجومية ومساعدة لاعبي الوسط في الهروب من الضغط.

    وحتى عند التعرض للضغط، الإيطالي لديه قدرة فائقة في التعامل معه، فهو ليس المدافع الذي ينتظر للقيام بردة فعل، بل يبادر ويجيد التعامل مع المواقف المفاجئة.

    حقيقة أن برشلونة يلعب بدفاع متقدم، يجعل الفريق بحاجة للاعب من نوعية باستوني، لتمتعه بذكاء تكتيكي استثنائي وقدرة على توقع الكرة وتمريرات الخصم، ليجمع بين القوة البدنية والقراءة المتطورة للملعب.

    خلال الموسم الأخير، ظهر بشكل واضح تميز باستوني في التمريرات من خلال الأرقام، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل وصناعة الأهداف، مما يجعل يستحق لقب "الحلم" والصفقة المثالية لبرشلونة!


دوري أبطال أوروبا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
الدوري الإيطالي
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
إنتر crest
إنتر
إنتر
0