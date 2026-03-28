Goal.com
مباشر
Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana Semifinal
Gabriele Stragapede

ترجمه

إنتر، زانيتي: "نريد الفوز بالدوري الإيطالي والاستمرار لفترة طويلة مع تشيفو". ثم لم يبدِ أي موقف واضح بشأن ستانكوفيتش

إنتر
انتقالات
خافيير زانيتي
كريستيان كيفو
A. Stankovic

يؤكد خافيير زانيتي العمل الرائع الذي يقوم به مدربه في صفوف النيرازوري.

تحدث خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر، وتناول مواضيع متنوعة تتعلق بالأحداث الجارية والمستقبل وسوق الانتقالات خلال المقابلة التي أجراها مع قناة «سبورت إيطاليا»، على هامش فعالية «أوبراسيون نوستالجيا» التي تقام حالياً في العاصمة الإيطالية روما.

وقد صرح المسؤول في النادي الواقع في شارع فيالي ديلا ليبيرازيوني بما يلي: "هناك منافسة مع فرق أخرى ترغب في الفوز بالدوري مثلنا، لكننا نؤمن بقدرتنا على ذلك. لقد بدأنا عملاً رائعاً مع كريستيان تشيفو هذا الموسم، والآن لم يتبق سوى ثماني مباريات حاسمة ونأمل أن نصل إلى النهاية بأفضل طريقة ممكنة".

  • CHIVU

    وأكد زانيتي بعد ذلك ثقته الكاملة بالمدرب تشيفو: "هل الخطة هي الاستمرار مع تشيفو لفترة طويلة؟ نعم. إنه في موسمه الأول، وما زلنا في المنافسة على جبهتين، ونثق في عمل اللاعبين".

    • إعلان

  • ستانكوفيتش

    وأخيرًا، جاء تعليق أيضًا بشأن موسم ألكسندر ستانكوفيتش مع فريق بروج: «يقدم ستانكوفيتش أداءً جيدًا، لكن من المبكر الآن الحديث عن سوق الانتقالات. نحن نركز على الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، ثم سنفكر في الباقي».

