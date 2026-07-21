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أحمد فرهود

رئيس إنتر يرد رسميًا على انتقال أليساندرو باستوني إلى الهلال.. وحقيقة عرض برشلونة المزدوج لخطف جواو كانسيلو وداروين نونيز

الهلال
برشلونة
إنتر
أليساندرو باستوني
جواو كانسيلو
داروين نونيز
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
انتقالات

تطورات ميركاتو الزعيم الهلالي..

شهد سوق الانتقالات الصيفية لعملاق الرياض الهلال، الكثير من الجدل في الساعات القليلة الماضية؛ سواء فيما يتعلق بالصفقات القادمة للفريق الأول، أو الأسماء الراحلة.

ويخطط الهلال لـ"الإحلال والتجديد" في صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك لتعويض خيبات الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، الذي اكتفى فيه الفريق الأول لكرة القدم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

  • Alessandro Bastoni InterGetty

    رئيس إنتر يرد على انتقال أليساندرو باستوني إلى الهلال

    وفي هذا السياق.. رد جوزيبي ماروتا، رئيس العملاق الإيطالي إنتر، على أنباء رغبة نادي الهلال في التعاقد مع أليساندرو باستوني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

    الصحفي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو كشف عن طلب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، من مجلس إدارة ناديه، التعاقد مع باستوني، في صيف العام الحالي.

    وأكد ماروتا في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي عرض من الزعيم الهلالي، للتعاقد مع المدافع الإيطالي؛ مشددًا على أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام، مجرد شائعات.

    واختتم رئيس إنتر تصريحاته؛ بالقول: "موقفنا من باستوني واضح للجميع"، في إشارة إلى رغبة العملاق الإيطالي في الحفاظ على اللاعب الموسم القادم 2026-2027.

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  • Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    خطة نادي الهلال بشأن مركز "قلب الدفاع"

    وبخصوص نفس الملف دائمًا.. كشفت مصادر خاصة لموقع "365Scores"، عن خطة عملاق الرياض الهلال؛ بخصوص مركز قلب الدفاع، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    المصادر أوضحت أن الهلال، لن يتحرك للتعاقد مع مدافع أجنبي جديد؛ إلا بعد حسم مستقبل السنغالي كاليدو كوليبالي والتركي يوسف أكتشيشيك، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

    وأشارت المصادر إلى أن حسم مستقبل هذا الثنائي، داخل قلعة الزعيم الهلالي؛ سيكون بعد تقييمهما بشكلٍ نهائي، في المعسكر الإعدادي للفريق الأول.

  • حقيقة عرض برشلونة للتعاقد مع ثنائي الهلال

    وعلى جانب آخر.. تحدثت المصادر - سالفة الذكر -، عن ملف الظهير البرتغالي جواو كانسيلو والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، ثنائي فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ واللذين ارتبطا بإمكانية الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    ولا يخفى على أحد، رغبة برشلونة في التعاقد مع كانسيلو؛ بينما ارتبط اسم نونيز كـ"خيار هجومي محتمل" للعملاق الكتالوني، إذا فشل في التعاقد مع أهدافه الأساسية.

    ونفت المصادر تقديم برشلونة، أي عرض رسمي حتى الآن، من أجل ضم الظهير البرتغالي؛ مع التأكيد على أن ارتباط المهاجم الأوروجوياني بالعملاق الكتالوني، لا يتخطى كونه ترشيحات من البعض فقط.

    أي أنه حتى الآن؛ لا توجد عروض أو تحركات فعلية من برشلونة، للتعاقد مع جواو كانسيلو وداروين نونيز.

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  • Alessandro Bastoni InterGOAL

    مسيرة أليساندرو باستوني في عالم الساحرة المستديرة

    المدافع الإيطالي الدولي أليساندرو باستوني، البالغ من العمر 27 سنة، بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي أتالانتا؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى صفوف الفريق الأول في يناير 2017.

    وقام العملاق الإيطالي إنتر، بشراء عقد باستوني صيف عام 2017، مقابل 40.7 مليون يورو تقريبًا؛ مع تركه في أتالانتا لمدة موسم رياضي آخر، على سبيل الإعارة.

    ومجددًا.. أعار إنتر مدافعه الإيطالي صيف عام 2018، ولكن هذه المرة إلى النادي المحلي الآخر بارما؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2019.

    ومنذ 2019 وحتى وقتنا هذا، يلعب أليساندرو باستوني في صفوف فريق إنتر الأول لكرة القدم؛ حيث يرتبط بعقدٍ معه حاليًا، حتى 30 يونيو 2028.

    ومع هذا العملاق الإيطالي، شارك باستوني في 298 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 8 أهداف، ومقدّمًا 30 تمريرة حاسمة "أسيست" إلى زملائه.