إنتر، خطوة مفاجئة للتعاقد مع مانو كوني: اسمان مقترحان لروما لإنجاح الصفقة

أما الظهير البرازيلي، الذي يمكن استخدامه أيضًا كظهير أيسر في خط دفاع ثلاثي، فقد تلقى منذ فترة عرضًا لتجديد عقده من نادي إنتر يبلغ راتبه 3.5 مليون يورو. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستعداد لاحتمال رحيل أليساندرو باستوني، الذي يتودد إليه نادي برشلونة، لكنها لم تحقق حتى الآن النتيجة المرجوة. في الواقع، يأمل كارلوس أوغوستو أن يتم تلبية طلبه بالوصول إلى راتب صافي قدره 4 ملايين يورو، لكنه يضغط بشكل أساسي من أجل التمتع في الموسم المقبل بدور رئيسي و"ضمان" أساسي أكبر مقارنة بتجربته مع النيراززوري. وقد تقدم روما، التي تبحث عن خيارات جيدة للخط الدفاعي وعن لاعب جناح أيسر – مع رحيل تسيماكاس غير المقنع على الأرجح وعودة ويسلي إلى الجانب الأيمن – كل هذا.





