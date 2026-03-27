إنتر، خطوة مفاجئة للتعاقد مع مانو كوني: اسمان مقترحان لروما لإنجاح الصفقة

من المقرر أن يظل مانو كوني أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لإنتر ميلان. وقد تؤدي المحاولة الفاشلة التي جرت الصيف الماضي — عندما أصر جيان بييرو جاسبيريني على عدم بيع لاعب الوسط الفرنسي وقرر النيرازوري عدم تجاوز حاجز الـ40 مليون يورو — إلى محاولة جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. عندما تتضح الصورة بشأن ترتيب الجيالوروسي، الذين سيضطرون، خاصة في غياب دوري أبطال أوروبا، للتخلي عن واحد على الأقل من نجومهم، وكذلك استراتيجيات إنتر بشأن الأدوار والملفات الشخصية للاعبين الذين سيتم ضمهم لتحسين التشكيلة الحالية.
