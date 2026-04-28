لا تزال التحقيقات الجارية في ميلانو حول الاتهامات الموجهة للتحكيم، والتي بدأت تأخذ منحى أكثر وضوحًا، إذ أكدت النيابة العامة أن القضية لا تشمل أي مسؤولين أو لاعبين أو أندية كرة قدم في الوقت الراهن.

ووفقًا للمصادر، فإن دائرة الاشتباه تقتصر على الحكام فقط، ما يعيد رسم حدود الملف ويستبعد أي ارتباط بنادي إنتر أو غيره من أندية الدوري الإيطالي.

هذا التوضيح يوجّه الأنظار نحو المخالفات المحتملة في آلية تعيين الحكام وإدارة تقنية الفيديو (VAR)، ليصبح التركيز منصبًا على البنية التنظيمية للتحكيم بدلًا من الأندية أو اللاعبين، وهو ما يمنح القضية طابعًا أكثر تخصصًا في المرحلة الحالية.

