انتقال أليساندرو باستوني إلى برشلونة في الصيف هو سيناريو لا يمكن استبعاده على الإطلاق. وفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديل سبورت»، فإن مدافع إنتر ومنتخب إيطاليايميل حقاً إلى خوض مغامرة جديدة – ستكون الأولى في مسيرته – في الخارج. الضغط من جانب الكتالونيين قوي، واللاعب – الذي لم يطلب ولن يطلب الانتقال – يشعر بالإطراء من اهتمام نادٍ من هذا العيار. إذا ما تزامنت مطالب إنتر مع عروض البلوغرانا، فإن الصفقة قد تتحقق بالفعل. ولكن، في هذه الحالة، كيف سيتصرف النيرازوري؟ من سيحل محل لاعب أتالانتا وبارما السابق؟
إنتر: جيلا بديل باستوني؛ ديربي سوق الانتقالات مع ميلان، لكن تاري يتمتع بأولوية
بناءً على افتراض أن إنتر يقدر قيمة باستوني بما لا يقل عن 70 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، فإنه في حال تمكن النادي من بيعه، سيحصل نادي ماروتا على مبلغ لا بأس به. ويمكن باستخدام هذا المبلغ تحقيق تلك الثورة الدفاعية التي تم التخطيط لها بالفعل في الصيف في فيالي ديلا ليبرازيوني. سيتغير الحارس الأساسي – فيكاريو هو المرشح لخلافة سومر – وستتغير بعض الوجوه التي دافعت عن ألوان النادي في تاريخه الحديث. سيغادر أتشيربي ودي فري، وكلاهما في نهاية عقده، وسيأتي بدلاً منهما لاعب جديد على الأقل، أصغر سناً ولكنه جاهز بالفعل لتحمل المسؤوليات المطلوبة. على قائمة النيرازوري يوجد أوردونيز من بروج (تقدر قيمته بـ 20-25 مليون)، وسوليت من أودينيزي، وموهاريموفيتش من ساسولو.
لكن في الأسابيع الأخيرة، بدأ اسم آخر يتصدر هذه القائمة بشكل متزايد، وهو ماريو جيلا لاعب لاتسيو. المسألة هي أن ميلان يضغط بقوة على نفس اللاعب في ما يبدو أنه ديربي آخر، وهو الأحدث، في سوق الانتقالات بين فريقي ميلانو. كان تاري، المدير الرياضي الحالي لميلان، هو من جلب جيلا إلى إيطاليا، مما قد يمنحه أولوية في التعاقد مع الإسباني الذي ينتهي عقده في عام 2027. لا مجال للحديث عن تجديد العقد مع لوتيتو، ولهذا السبب سيكون هذا الصيف هو الوقت الذي سيُطرح فيه المدافع المركزي – الذي قدم أداءً جيدًا حتى عند اللعب في تشكيلة ثلاثية – في سوق الانتقالات. وعلى الرغم من وجود عروض له من الدوري الإنجليزي والدوريالإسباني، فإن المنافسة عليه ستكون بين الغريمين اللذين لا يفتران.