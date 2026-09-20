"أخبرته مع من يتحدث" .. تورام يعلق على قائمة زيدان الأولى مع فرنسا

ثم تحدث تورام في المؤتمر الصحفي: "هل اهتزت جدران غرفة الملابس في استراحة الشوطين؟ نعم، قلنا لبعضنا بعض الأشياء عمّا فعلناه. حالتي؟ لست بعد في جاهزية 100%، أعاني بعض الشيء، لكنني أستعيد لياقتي شيئًا فشيئًا. لاوتارو؟ الجميع يعرفه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم: هو قائدنا وقد أنقذنا الليلة أيضًا".

وأتبع: "روما؟ لسنا وحدنا في الملعب، الشوط الأول لروما كان رائعًا ولم نكن نجد الحلول. مباراة أخرى نتأخر فيها بالنتيجة، هل هي مصادفة؟ لا، هناك بالتأكيد أمر ما يجب إصلاحه وسنفعل ذلك".