إنتر، تابعوا ثورام: يكسر صيامه التهديفي مع المنتخب الوطني. سجل هدفاً وصنع آخر في المباراة الودية أمام كولومبيا، منهياً بذلك صياماً استمر منذ عام 2023

الدقيقة 41 من الشوط الأول: انطلاقة من أكليوش على الجانب الأيمن، وتمريرة عرضية إلى الوسط حيث انطلق ثورام، الذي تركه المدافعان الكولومبيان بمفرده بشكل مخيف، متقدماً على خروج الحارس مونتيرو الخاطئ، وسجل الهدف الثاني بعد أن ارتطمت الكرة بالعارضة قبل أن تستقر في الشباك. وكان دوي قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 30.

في الدقيقة 56، جاءت تمريرة دوي الحاسمة لثنائية دوي، حيث أرسل كرة منخفضة من الجهة اليمنى لتصل إلى نجم باريس سان جيرمان الذي استغل خطأ لاعب يوفنتوس كابال. انتهت مشاركة ثورام في المباراة في الدقيقة 78، عندما ترك الملعب لمبابي بعد هدف كامباز الذي رفع النتيجة إلى 3-1.