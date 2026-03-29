يُثبت ماركوس ثورام وجوده ويرسل رسالة إلى المنتخب الفرنسي ونادي إنتر ميلان قبيل نهاية الموسم التي ستؤدي إلى كأس العالم 2026. سجل المهاجم النيرازوري، الذي أشركه المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب في التشكيلة الأساسية خلالالمباراةالودية ضد كولومبيا، هدف التقدم 2-0 بضربة رأس، منهياً بذلك فترة جفاف تهديفي مع المنتخب الوطني كانت مستمرة منذ 18 نوفمبر 2023، تاريخ الفوز الساحق 14-0 على جبل طارق.
إنتر، تابعوا ثورام: يكسر صيامه التهديفي مع المنتخب الوطني. سجل هدفاً وصنع آخر في المباراة الودية أمام كولومبيا، منهياً بذلك صياماً استمر منذ عام 2023
التمريرة ثم التمريرة الحاسمة
الدقيقة 41 من الشوط الأول: انطلاقة من أكليوش على الجانب الأيمن، وتمريرة عرضية إلى الوسط حيث انطلق ثورام، الذي تركه المدافعان الكولومبيان بمفرده بشكل مخيف، متقدماً على خروج الحارس مونتيرو الخاطئ، وسجل الهدف الثاني بعد أن ارتطمت الكرة بالعارضة قبل أن تستقر في الشباك. وكان دوي قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 30.
في الدقيقة 56، جاءت تمريرة دوي الحاسمة لثنائية دوي، حيث أرسل كرة منخفضة من الجهة اليمنى لتصل إلى نجم باريس سان جيرمان الذي استغل خطأ لاعب يوفنتوس كابال. انتهت مشاركة ثورام في المباراة في الدقيقة 78، عندما ترك الملعب لمبابي بعد هدف كامباز الذي رفع النتيجة إلى 3-1.
موسم ثورام
وبعد أن تحدثنا عن تراجع مستواه مع المنتخب الوطني، فإن الوضع في إنتر ميلان ليس في أفضل حالاته بالنسبة للمهاجم السابق في بوروسيا مونشنغلادباخ: فقد أدى إصابة لاوتارو مارتينيز إلى إضعاف خط هجوم النيرازوري بشكل كبير، لم يسجل ثورام أي هدف مع النادي منذ الفوز 5-0 على ساسولو في ريجيو إيميليا بتاريخ 8 فبراير، وسجل في عام 2026 حتى الآن 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 17 مباراة في جميع المسابقات.
وبالنظر إلى الموسم بأكمله، سجل ثورام 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 23 مباراة في الدوري الإيطالي، وهدفين وتمريرة حاسمة واحدة في 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وهدفين وتمريرة حاسمة واحدة في 3 مباريات في كأس إيطاليا، وهدف واحد في مباراة واحدة في كأس السوبر. إجمالاً، سجل 12 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في 36 مباراة مع إنتر في موسم 2025/26.