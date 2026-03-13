إنتر: باستوني مفتون ببرشلونة: إنه الهدف الأول لديكو

آخر الشائعات حول مستقبل قلب دفاع إنتر، الذي يمثل هدفاً للنادي الكتالوني.

بدأت الأفكار الأولى تتبلور بشأن فترة الانتقالات الصيفية، وفي أوساط نادي برشلونة، كما هو معروف، هناك اهتمام خاص بالتحركات التي يمكن القيام بها لتعزيز خط الدفاع.

في قائمة أهداف النادي البلوغرانا - وهنا أيضًا لا نتحدث بالتأكيد عن شائعة جديدة - هناك اسم محدد باللون الأحمر منذ فترة طويلة ويُعتبره المسؤولون الكتالونيون أولوية قصوى: إنه أليساندرو باستوني.

الظهير الأيمن المولود عام 1999 واللاعب في صفوف إنتر ميلان هو أحد اللاعبين الذين يراقبهم برشلونة عن كثب، وقد أجرى النادي بالفعل استطلاعاً أولياً لفهم الشروط المحتملة لإبرام صفقة بين الطرفين. ولكن فيما يتعلق بهذا الموضوع، هناك خبر مثير للاهتمام يجب ذكره.

    وفقًا لما أوردته إذاعة «راديو ماركا» نقلاً عن ماتيو موريتو، فإن باستوني يحتل صدارة اهتمامات برشلونة ومديرها الرياضي ديكو. ولا يخفى اهتمام النادي الكتالوني به، في انتظار انتخابات الرئيس الجديد: فالمدير الرياضي يرغب في ضم المدافع النيرازوري، وهو هدفه الرئيسي.

    باستوني على علم باهتمام برشلونة ولم يغلق الباب: لم يوافق بعد، بالطبع، لكنها فرصة تثير اهتمامه كثيراً.

  • طلب نادي إنتر

    وماذا عن الأخبار الواردة من إنتر؟

    يربط باستوني بالنادي الواقع في شارع فيالي ديلا ليبيرازيوني عقد ساري المفعول حتى 30 يونيو 2028، وهو عازم تمامًا على التركيز على ختام الموسم مع النيرازوري. ووفقًا لبعض الشائعات، فإن النادي الميلاني يقدر قيمة أحد العناصر الأساسية في خط دفاع تشيفو بما لا يقل عن 70 مليون يورو، ولن يأخذ في الاعتبار أي عروض أقل من هذا المبلغ.

    يبلغ راتبه 5.5 مليون يورو صافي في الموسم، وهو مبلغ يمكن أن يتحمله نادي برشلونة. في الوقت الحالي، الاهتمام حقيقي، لكن سيتم التحدث في نهاية الموسم عما إذا كان هذا الخيار سيصبح أكثر واقعية.

